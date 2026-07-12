Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第47回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
DVDドライブ＆有線LAN搭載のFMV 15.6型ノートPCがAmazonプライムデーで17%オフ11万円台に
2026年07月12日 12時20分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonプライムデーセール】FMV ノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」をチェック！
FMVのノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」がAmazonでプライムデーに登場。参考価格132,800円のところ、17％オフの110,800円で販売中（７月１２日現在）。
最近のノートPCは軽さや薄さの代わりに、ポートやドライブが削られていることも多い。これまで通り使いたいだけなのに、前と同じように使えないようでは困る。FMVの「Note A WA1-K3」は、DVDや有線LANがそのまま使える構成。。
①DVDドライブ＋有線LANをそのまま搭載
DVDスーパーマルチドライブと有線LAN（RJ-45）を搭載。最近の薄型ノートでは省かれがちな装備を残しているのが特徴。手持ちのDVDや有線接続の環境をそのまま使えるため、買い替えでも使い方を変えずに済む。
②Ryzen 5×16GBメモリの実用構成
AMD Ryzen 5 7430Uにメモリ16GB、SSD 512GBを搭載。ブラウザや資料作成、オンライン会議といった日常用途を一通りこなせる内容。突出した性能ではないが、家庭用や事務用として無理なく使える構成。
③15.6型フルHDディスプレイ＋各種ポート
15.6型フルHDディスプレイを採用。広めの画面で資料やブラウザを並べて表示しやすい。HDMIやUSB Type-Cなどの端子も備える。
製品スペック
【CPU】Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【ディスプレイ】15.6型 フルHD
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