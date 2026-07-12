ASUSの14型ゲーミングノート『TUF Gaming A14 FA401UH』は、軽量ボディに高性能RTX 5050 GPUとRyzen 7 CPUを搭載。165Hz対応ディスプレイでゲームも快適。

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】ASUS 14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」をチェック！

ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14（FA401UH-R7R505016G）」がAmazonタイムセール対象。参考価格308,909円のところ、19％オフの251,673円で販売中（７月１２日現在）。

高性能なGPUを搭載したノートPCは魅力的だが、毎日持ち歩くには重量も気になる。性能だけでなく携帯性も妥協したくないなら、14型クラスは有力な選択肢になる。ASUSの「TUF Gaming A14」は、約1.46kgの軽量ボディにGeForce RTX 5050 Laptop GPUを組み合わせたモデルだ。

①約1.46kgの軽量ボディ

ゲーミングノートは高性能な反面、重量が増えやすい。TUF Gaming A14は約1.46kgの軽量ボディを採用。最薄部約16.9mmのスリム設計に加え、USB Type-C給電にも対応する。動画再生時約11.6時間、アイドル時約18.1時間のバッテリー駆動時間も特徴。

②RTX 5050搭載でゲームも楽しめる

GeForce RTX 5050 Laptop GPUとRyzen 7 260を搭載。メモリは16GB LPDDR5X-7500、ストレージは512GB SSDを備える。GPUは最大105Wに対応しており、ゲーム用途を意識した構成。「Armoury Crate」による冷却モード切り替えにも対応する。

③165Hz対応の高精細ディスプレー

ディスプレーは14型で、解像度は2560×1600ドット。165Hzの高リフレッシュレートに対応し、ノングレア仕様を採用する。色域はsRGB約100％をカバー。さらに207万画素のIRカメラを備え、顔認証にも対応している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【メモリ】16GB LPDDR5X-7500

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型（2560×1600ドット、165Hz、ノングレア、sRGB約100％）

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！