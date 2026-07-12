ソニーのノイズキャンセリングイヤホンが13,380円！最大約30時間再生の完全ワイヤレス「WF-C710N」【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」をチェック！

ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」がAmazonで割引対象。参考価格17,600円のところ、24％オフの13,380円で販売中（7月11日現在）。

ソニーのノイズキャンセリングイヤホンも、1万円台から選べるようになった。「WF-C710N」は、高性能ノイズキャンセリングを備えた完全ワイヤレスイヤホン。ソニー製を検討しているなら、候補に入れておきたいモデルだ。

①初めてでも選びやすいソニーのノイキャン

ソニーが「初めてのノイズキャンセリングに一押し」と位置付ける完全ワイヤレスイヤホン。高性能ノイズキャンセリングを搭載し、電車やバス、街中、カフェなどでも音楽に没入できるとする。外音取り込み（アンビエントサウンド）モードにも対応する。

②最大約30時間再生のロングバッテリー

本体のみで約8.5時間、充電ケースを併用すると最大約30時間の再生が可能。さらに5分の充電で最大約60分再生できるクイック充電にも対応する。ロングバッテリーと急速充電を備え、外出先でも使いやすい仕様となっている。

③通話や接続も日常使いに配慮

AI技術を活用したクリアな通話品質に加え、2台の機器を同時接続できるマルチポイントにも対応。IPX4の防滴性能も備え、通勤・通学、ランニングやトレーニングなど幅広い用途で利用できる。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！