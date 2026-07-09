カップ麺なのにえらすぎる！ 高たんぱく＆低糖質のシーフードヌードルが35％オフ

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「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が

Amazonプライムデー先行セールに登場！

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象になっています。

高たんぱく、低糖質、さらに塩分控えめを特徴としたカップ麺で、参考価格3,694円のところ、35％オフの2,400円で販売されています。

12個入りのため、1個あたり約200円です。Amazonプライムデー先行セールでは、まとめ買いしやすい価格となっています。

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」の特徴

Amazon商品ページより

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」は、「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質15g、糖質50％オフを実現した「カップヌードルPRO」シリーズの商品です。

リニューアルでは、「ちゃんとしょっぱい。塩分控えめ製法」を採用し、高たんぱく、低糖質に加えて、通常品と比較して塩分25％オフを実現したとしています。内容量は1食78gで、1食あたり282kcalです。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が1個あたり約200円と、ストック用としても購入しやすい価格になっています。

現在開催中のAmazonプライムデー先行セールで購入できる期間限定価格です。普段からカップヌードルPROシリーズを食べている人や、買い置きを考えている人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。