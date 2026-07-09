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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第49回

カップ麺なのにえらすぎる！ 高たんぱく＆低糖質のシーフードヌードルが35％オフ

2026年07月09日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が
Amazonプライムデー先行セールに登場！

　「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象になっています。

　高たんぱく、低糖質、さらに塩分控えめを特徴としたカップ麺で、参考価格3,694円のところ、35％オフの2,400円で販売されています。

　12個入りのため、1個あたり約200円です。Amazonプライムデー先行セールでは、まとめ買いしやすい価格となっています。

アマゾンでカップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個を入手

「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」の特徴
Amazon商品ページより

　「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」は、「カップヌードル」の味わいと食べ応えはそのままに、たんぱく質15g、糖質50％オフを実現した「カップヌードルPRO」シリーズの商品です。

　リニューアルでは、「ちゃんとしょっぱい。塩分控えめ製法」を採用し、高たんぱく、低糖質に加えて、通常品と比較して塩分25％オフを実現したとしています。内容量は1食78gで、1食あたり282kcalです。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！

　「カップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個」が1個あたり約200円と、ストック用としても購入しやすい価格になっています。

　現在開催中のAmazonプライムデー先行セールで購入できる期間限定価格です。普段からカップヌードルPROシリーズを食べている人や、買い置きを考えている人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでカップヌードルPRO シーフードヌードル 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ 78g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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