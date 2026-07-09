ソニーの50型テレビが8万円台に！／2023年BRAVIAがタイムセール中

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】ソニー 50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」をチェック！

ソニーの50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」がAmazonタイムセールの対象に。過去価格104,853円のところ、18％オフの85,500円で販売中。

テレビって一度買うと長く使うものだから、失敗したくない。一方で、価格だけを見て選ぶのも少し不安だ。特に50インチクラスになると選択肢は多いが、メーカーや使い勝手まで含めて考えると意外と悩ましい。そんな中でチェックしておきたいのが、ソニーの50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」だ。

①Google TVと音声検索対応

Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなど幅広いアプリに対応。リモコンのGoogleアシスタントボタンから音声検索も利用でき、見たいコンテンツの検索やテレビ操作を声で行える。

②4K高精細映像と重低音

超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載し、地上デジタル放送やネット動画などの映像を高精細化。さらにX-Balanced Speakerと大容量スピーカーボックスにより、クリアな音と迫力ある重低音も実現する。

③スマホ連携と豊富な接続機能

AndroidやiPhoneの写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面へ表示可能。Google CastやAirPlay 2に対応するほか、HDMI×4、USB×2、Bluetooth、Wi-Fiも備える。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！