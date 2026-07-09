Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第33回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
【27%オフ】雨でも歩きやすい靴ならコレ。“濡れない×滑りにくい”ミズノのGORE-TEXウォーキングシューズが頼れる 【Amazonプライムデー】
2026年07月09日 17時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
1足で雨の日通勤から散歩まで対応
OD100 GTX 8が27%OFF！
ミズノのOD100 GTX 8が、Amazonにて27%OFFの12,928円で販売されています！
OD100 GTX 8は、クラシックなアウトドアテイストをまとったウォーキングシューズ。見た目は落ち着いていて街履きしやすいのに、アッパーには透湿防水性に優れたGORE-TEXファブリクスを搭載。つまり、雨は防ぎたい、でも靴の中がムレるのは勘弁してほしい……というわがままにちゃんと付き合ってくれる一足です。
アウトソールには濡れた路面でも滑りにくいミズノの「Wgrip」を搭載。雨の日の駅前タイル、コンビニの入口など、ツルッとしがちな場所でも頼もしさがあります。3E設計で足入れにゆとりがあるのもポイントで、日常の散歩から通勤、旅行先での街歩きまで、歩く予定が多い日にかなり便利ですよ。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
OD100 GTX 8の特徴
雨の日でも履きやすいGORE-TEX仕様
アッパーにGORE-TEXファブリクスを搭載し、雨の侵入を防ぎつつ、靴内のムレも逃がしやすい仕様。防水靴にありがちな「中が暑いんです問題」を抑えやすいのが魅力です。
濡れた路面に強いWgrip搭載
アウトソールには、濡れた路面でグリップ力を発揮し、滑りにくいラバー「Wgrip」を採用。雨の日の歩道や駅まわりなど、足元が不安になりやすい場面で頼れる仕様です。
3E設計で日常歩きにちょうどいい
3E設計で、前足部を中心にゆとりがあり、指先をしっかり動かせる作りです。長時間のウォーキングや旅行先の街歩きなど、「気づいたらめちゃくちゃ歩いていた」日にありがたい履き心地。
まとめ：雨の日の靴選び、もう悩まなくていいかも
ミズノのOD100 GTX 8をおすすめしたいのは「雨の日用の靴」と「普段の歩きやすい靴」を別々に用意するのが面倒な人です。
防水性、ムレにくさ、滑りにくさをまとめて面倒見てくれるので、玄関で天気を見ながら靴選び会議を開かなくて済みます。通勤にも散歩にも使いやすいデザインなのも良いところ。
GORE-TEX搭載なので、天気が怪しい日でも気軽に履きやすく、見た目はスニーカー寄り。雨対策をしているのに、「いかにも対策しました感」が出にくいのがいいところです。「普通のスニーカーじゃ不安」な日に履きたいシューズですね。
とくに梅雨時期や、旅行・出張でたくさん歩く予定がある人にはかなり相性がいいはず。靴が濡れるとテンションは下がるし、滑りやすい道は地味にストレス。OD100 GTX 8ならGORE-TEXとWgripでケアしてくれるので、「まあ、この靴ならいけるか」と思える安心感があります。足元の不安を減らすだけで、外出のハードルはけっこう下がります。靴って偉大。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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