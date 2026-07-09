RTX 5060搭載17型ゲーミングノートが23％オフ、MSI「Katana 17 HX B14W」【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイル Sale】MSI 17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」をチェック！

MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」がAmazonのタイムセールの対象に（プライムデーではないみたい）に。参考価格270,800円のところ、22％オフの209,800円で販売中。

17.3型のゲーミングノートは、画面の広さを重視するユーザーに向いた選択肢！。本機はWQHD解像度、240Hz表示、GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたモデルで、ゲーム用途を中心に据えた構成だ。本体質量は約2.7kgであり、自宅や作業スペースに置いて使う大画面ノートとして見るべき1台である。

また、ゲーミングノートPCは、価格だけでなくディスプレイや冷却、端子、ストレージ容量まで含めて選びたい。Katana 17 HX B14Wは17.3型WQHD／240Hzディスプレイを搭載し、RTX 5060 Laptop GPUとCore i7-14650HXを組み合わせた大画面モデルだ。SSDは512GBなので、大型タイトルを複数保存する場合は空き容量に注意したい。

ゲーム画面を広く使える

17.3型のWQHDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは240Hz対応。FPSやバトロワ系でも視点移動が滑らかで、敵やUIも見やすい。外部モニターなしでもゲームしやすいサイズ感だ。

RTX 5060＋Core i7 HX

GeForce RTX 5060 Laptop GPUと第14世代Core i7-14650HXを搭載。最近の重量級ゲームはもちろん、240Hzディスプレイを活かしたFPSゲームも快適に遊びやすい構成だ。

周辺機器もつなぎやすい

USB3.2 Gen2 Type-Aを3基備え、マウスやキーボード、ヘッドセットなどをまとめて接続しやすい。USB Type-Cは映像出力やUSB PDにも対応しており、据え置き用途でも扱いやすい。

Katana 17 HX B14Wは、大画面・高リフレッシュレート・RTX 5060 Laptop GPUを重視するユーザーに向いたゲーミングノートである。17.3型モデルのため携帯性よりも画面の見やすさを優先した構成であり、据え置きに近い使い方と相性がよい。購入時は、約2.7kgという重量と512GB SSDという容量を確認したうえで、自分の利用環境に合うか見極めたい。

製品スペック

【CPU】Core i7-14650HX

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】17.3型 WQHD（2560×1440）/240Hz

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！