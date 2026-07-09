靴下なんて履いてられるか！ “履けば履くほどフィットする”テバの軽量サンダルが夏の相棒になりそう 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

玄関に1足あると助かるやつ

テバ Voya スライドフリップフロップが23%OFF！

靴下なんて履いてられるか！ そう叫びたくなる暑い日に、足元をすぐ解放してくれそうなのが「テバ Voya スライドフリップフロップ」。Amazonにて23%OFFの5,347円で販売されています（6月18日現在）。

衝撃吸収性に優れ、履き慣らしていくうちに足裏にカスタムフィットする感覚を体感できる、低反発クッションソール「Mushトップソール」を採用したスライドサンダル。

足を入れると、Mushトップソールのやわらかさがじわっと来ます。硬いビーチサンダルで足裏がペチペチ疲れる、あの感じとは別物。軽量EVAフォームのアウトソールも使われているので、歩くたびに「サンダルって、こんなに軽くてよかったんだっけ」と納得できるはず。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

テバ Voya スライドフリップフロップの特徴

やわらかいMushトップソール

足裏にじわっとなじむ、「Mushトップソール」を採用。硬いサンダルにありがちなペタペタ感が少なく、近所歩きや旅行先の散歩でもラクに履けます。

軽くてサッと履けるスライド型

軽量EVAフォームのアウトソールと、足を入れるだけのスライド形状が魅力。玄関で迷わず履けて、コンビニ、ゴミ出しも軽快です。

夏にうれしい速乾ストラップ

ストラップには速乾性のある素材を使用し、防臭加工もプラス。汗ばむ日や水辺の予定がある日でも、気軽に使いやすいのが頼もしいところです。

まとめ：軽くてラクで、ちゃんと歩ける

参考価格：6,930円

現在の価格：5,347円［25%OFF］

「テバ Voya スライドフリップフロップ」は、夏に「ちゃんとした靴を履くほどではないけど、適当すぎるサンダルもイヤ」という人におすすめ。衝撃吸収性に優れた低反発クッションソールで、履き慣らしていくうちに自分の足裏へじわじわなじんでいく、カスタムフィットのような感覚を味わえます。

さらに、ストラップには速乾性のある素材が使われ、防臭加工も入っています。汗ばむ季節にこれはありがたい。“履けば履くほどフィットする”夏の相棒。玄関に置いておくと、ちょっと外に出るたびに選びがちになる一足でしょう。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！