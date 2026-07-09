SIMフリーで使える8.8型タブ、2.5K/90Hzで3万円台は濃い／PHILIPS「T7250」 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイル Sale】PHILIPS 8.8型タブレット「T7250」をチェック！

PHILIPSの8.8型タブレット「T7250」がAmazonプライムデー先行セール対象に。参考価格46,980円のところ、25％オフの35,321円で販売中。

8インチ台のAndroidタブレットは、価格を抑えたモデルが多い一方で、解像度や処理性能、通信機能のどこかを割り切る製品も少なくない。T7250は8.8インチの2.5K表示、90Hzリフレッシュレート、4G LTE対応をまとめて備える点が特徴だ。電子書籍や動画視聴を中心に、外出先でも使いやすい小型タブレットを探している人はチェックしておきたい。

2.5K/90Hzで“安タブ感”が薄い

8.8型で2560×1600表示に対応し、90Hzリフレッシュレートも搭載。漫画の文字や縦スクロールが見やすく、90Hz対応なので操作も滑らか。Widevine L1対応なので、NetflixやPrime Videoを高画質で見やすいのも特徴だ。

4G LTE対応だから、Wi-FiなしでもOK

4G LTE通信に対応しており、SIMを入れれば外でもそのまま通信できる。8.8型の小型サイズなので、通勤中やカフェでも扱いやすい。GPSや顔認証も搭載しており、“持ち歩くタブレット”としてかなり相性がいい。

128GB＋1TB拡張対応で、漫画や動画を入れやすい

Helio G100と8GB物理メモリ＋16GB仮想メモリを搭載し、動画視聴やブラウジング、電子書籍用途なら十分使いやすい。128GBストレージに加え、microSDで最大1TBまで拡張可能。6300mAhバッテリーやPD18W充電対応も備える。

購入前に確認しておきたいのは、4G LTE利用時の対応バンドや契約SIMとの相性だ。また、メモリ表記は8GB物理メモリに仮想メモリを加えた24GB構成である点も押さえておきたい。とはいえ、2.5K表示や90Hz、Widevine L1対応、6300mAhバッテリーなどを備えた8.8インチ機としては、セール価格なら検討しやすい1台といえる。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！