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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第27回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

雨の日の街歩きも安心！ 濡れない＆歩きやすいアディダスのゴアテックスシューズ【Amazonプライムデー】

2026年07月09日 18時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

AmazonでアディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXをチェック！

雨の日も歩きやすい、頼れるアディダス
TERREX TRACEROCKER 2 GTXが30%OFF！

　雨の日の靴選び、地味に面倒です。濡れるのはイヤだけど、いかにも“山、行きます”みたいな靴を毎日履くのもちょっと照れます。そんなときにちょうどよさそうなのが、アディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXです。

　名前はやや強そうですが、要するに「雨の日も歩きやすい、頼れるアディダス」と思えばだいたい大丈夫。Amazonでは参考価格15,400ですが、プライムデー先行セールとして、にて32%OFFの10,468円で販売されています。

　TERREX TRACEROCKER 2 GTXは、もともとトレイルランニング向けのシューズです。つまり、舗装されたきれいな道だけでなく、土や砂利、ぬかるみなどを走ることも想定した一足。

　とはいえ、靴に詳しくない人向けに言えば、「滑りにくさや安定感をちゃんと考えて作られたスニーカー」です。柔軟性とサポート力を提供する通気性に優れたアッパーを搭載し、蒸れにくさにも配慮。

　大きな特徴は、GORE-TEXメンブレンを搭載していること。アディダス公式では、防水性と透湿性を発揮し、悪天候でもシューズ内をドライに保つと説明されています。

　さらに、アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用し、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。雨の日の街歩き、旅行、ちょっとしたハイキングまで、「今日は足元が心配だな」という日に頼れますね。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

 

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TERREX TRACEROCKER 2 GTXの特徴

GORE-TEXで雨の日に強い

　GORE-TEXメンブレンにより、防水性と透湿性を発揮するのが大きな特徴です。雨やぬかるみのある道でもシューズ内をドライに保ちやすく、足元の不快感を減らしてくれます。

Traxionアウトソールで踏ん張りやすい

　アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用しています。突起のあるソール形状で、悪路を進む際のグリップ力を高め、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。

トレイル向けだけど普段履きにも使いやすい

　軽量クッショニングで、ランニングシューズのような快適な履き心地をもたらす設計です。とはいえ見た目はスポーティーで、街歩きにもなじみやすい印象。雨の日用の普段靴としても使いやすい一足です。

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まとめ：旅行用の靴としてもかなりアリ

　おすすめしたいのは、「雨の日に履く靴になんとなく困っている」という人です。防水系の靴は便利ですが、デザインが重たすぎたり、逆に普段履きしづらかったりするものもあります。その点、TERREX TRACEROCKER 2 GTXはアディダスらしいスポーティーな見た目なので、普段の服にも合わせやすいのがうれしいところ。

　旅行用の靴としてもかなりアリです。旅先では天気が読めませんし、駅の階段、濡れた路面、観光地の砂利道など、地味に足元イベントが多発します。そんなとき、防水性とグリップ力を備えた靴があると安心感が違います。ガチ登山靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより頼れる。こういう“ちょうどいい靴”は、持っていると出番が増えるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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