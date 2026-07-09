Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第27回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
雨の日の街歩きも安心！ 濡れない＆歩きやすいアディダスのゴアテックスシューズ【Amazonプライムデー】
2026年07月09日 18時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日も歩きやすい、頼れるアディダス
TERREX TRACEROCKER 2 GTXが30%OFF！
雨の日の靴選び、地味に面倒です。濡れるのはイヤだけど、いかにも“山、行きます”みたいな靴を毎日履くのもちょっと照れます。そんなときにちょうどよさそうなのが、アディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXです。
名前はやや強そうですが、要するに「雨の日も歩きやすい、頼れるアディダス」と思えばだいたい大丈夫。Amazonでは参考価格15,400ですが、プライムデー先行セールとして、にて32%OFFの10,468円で販売されています。
TERREX TRACEROCKER 2 GTXは、もともとトレイルランニング向けのシューズです。つまり、舗装されたきれいな道だけでなく、土や砂利、ぬかるみなどを走ることも想定した一足。
とはいえ、靴に詳しくない人向けに言えば、「滑りにくさや安定感をちゃんと考えて作られたスニーカー」です。柔軟性とサポート力を提供する通気性に優れたアッパーを搭載し、蒸れにくさにも配慮。
大きな特徴は、GORE-TEXメンブレンを搭載していること。アディダス公式では、防水性と透湿性を発揮し、悪天候でもシューズ内をドライに保つと説明されています。
さらに、アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用し、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。雨の日の街歩き、旅行、ちょっとしたハイキングまで、「今日は足元が心配だな」という日に頼れますね。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
TERREX TRACEROCKER 2 GTXの特徴
GORE-TEXで雨の日に強い
GORE-TEXメンブレンにより、防水性と透湿性を発揮するのが大きな特徴です。雨やぬかるみのある道でもシューズ内をドライに保ちやすく、足元の不快感を減らしてくれます。
Traxionアウトソールで踏ん張りやすい
アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用しています。突起のあるソール形状で、悪路を進む際のグリップ力を高め、さまざまな地形で安定した踏み込みをサポートします。
トレイル向けだけど普段履きにも使いやすい
軽量クッショニングで、ランニングシューズのような快適な履き心地をもたらす設計です。とはいえ見た目はスポーティーで、街歩きにもなじみやすい印象。雨の日用の普段靴としても使いやすい一足です。
まとめ：旅行用の靴としてもかなりアリ
おすすめしたいのは、「雨の日に履く靴になんとなく困っている」という人です。防水系の靴は便利ですが、デザインが重たすぎたり、逆に普段履きしづらかったりするものもあります。その点、TERREX TRACEROCKER 2 GTXはアディダスらしいスポーティーな見た目なので、普段の服にも合わせやすいのがうれしいところ。
旅行用の靴としてもかなりアリです。旅先では天気が読めませんし、駅の階段、濡れた路面、観光地の砂利道など、地味に足元イベントが多発します。そんなとき、防水性とグリップ力を備えた靴があると安心感が違います。ガチ登山靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより頼れる。こういう“ちょうどいい靴”は、持っていると出番が増えるでしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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