防水・FeliCa・望遠までしっかり搭載！ “欲しい機能”がそろったモトローラが5万円台 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマホ「edge 60 pro」をチェック！

モトローラの「edge 60 pro」がAmazonで割引対象。参考価格79,800円のところ、27％オフの58,320円で販売中。

スマホの価格が10万円を超えるのが当たり前になった。だからといって安いモデルへ逃げると、今度は「望遠レンズがない」「防水が弱い」「おサイフ非対応」と、どこかで必ず妥協を迫られる。

モトローラの「edge 60 pro」は、“削られた感”がかなり薄い1台だ。防水・FeliCa・3倍望遠、さらに125W急速充電まで網羅して5万円台。この価格帯で、欲しい機能をまとめて押さえたSIMフリースマホ。

125W急速充電

5,000mAhバッテリーを搭載しつつ、125W急速充電にも対応。朝に充電し忘れていても短時間で回復でき、外出前でも一気に充電しやすい。バッテリー残量を気にしながら使うストレスを減らせる1台だ。

防水・FeliCa対応

IP68/IP69防水防塵やFeliCaへ対応。雨の日やキッチン周りでも使いやすく、コンビニや駅ではスマホ決済もそのまま使える。SIMフリースマホでも、普段使いしやすい機能をしっかり押さえている。

3倍望遠＋120Hz OLED

3倍光学望遠カメラを搭載し、遠くの被写体も寄って撮影しやすい。約6.7型の120Hz対応pOLEDディスプレイも備えており、SNSや動画視聴も滑らか。写真も映像も、しっかり楽しみたい人と相性がいい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！