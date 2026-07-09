Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第22回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
【どこでも一緒】375gの軽量ボディでLTE対応。フィリップスの8.7型タブレットが21,979円 【Amazonプライムデー】
2026年07月09日 13時00分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonプライムデー先行セール】PHILIPS 8.7型タブレット「T7335」をチェック！
PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」がAmazonプライムデー先行セールの対象に。参考価格27,980円のところ、21％オフの21,979円で販売中。
タブレットは大画面になるほど見やすいが、持ち歩きやすさとの両立は簡単ではない。動画や電子書籍を外でも楽しみたいなら、サイズ選びも重要になってくる。PHILIPSの「T7335」は、4G LTEに対応した8.7型のコンパクトモデルだ。
①375gの軽量ボディで持ち運びやすい
T7335は8.7型ディスプレーを搭載しながら、重量約375g、厚さ8.8mmのコンパクト設計を採用。バッグにも収まりやすく、外出先へ気軽に持ち出しやすいサイズ感が特徴だ。動画視聴や電子書籍など、スマートフォンより大きな画面で楽しみたい場面にも活躍する。
②4G LTE対応で外でも使いやすい
4G LTEに対応し、SIMカードを挿して通信できるのが特徴。GPS、北斗、QZSS、GLONASSにも対応する。地図アプリやナビゲーション用途など、外出先でも活用しやすい構成だ。
③90Hz対応で動画もなめらか
8.7型のIPSディスプレーは1340×800ドット表示と90Hzリフレッシュレートに対応。Widevine L1認証を取得するほか、128GBストレージや最大1TBのmicroSDカード拡張にも対応する。動画や電子書籍を楽しみやすい構成だ。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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