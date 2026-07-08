アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第46回
ブラックコーヒー派に朗報！ 「ジョージア ブラック ラベルレス」がAmazonプライムデー先行セールに登場
2026年07月08日 19時00分更新
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「ジョージア ブラック ラベルレス 500mlPET×24本」が
Amazonプライムデー先行セールに登場！
「ジョージア ブラック ラベルレス 500mlPET×24本」は、ラベルレス仕様のブラックコーヒーです。
現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象となっており、過去価格2,709円から16％オフの2,266円で販売されています。1本あたりの価格は約94円です。
「ジョージア ブラック ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「ジョージア ブラック」は、抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直してリニューアルしたブラックコーヒーです。
こだわりの「3温度帯抽出」と、ジョージア独自の「ダブルアロマ密封技術」を採用し、コクと香りを両立した味わいとしています。また、コクがありながら飲み疲れしにくい後味の良さも特徴です。
ラベルレスボトルを採用しているため、分別の手間を減らせる仕様となっています。
まとめ：まとめ買いのチャンス！
「ジョージア ブラック ラベルレス 500mlPET×24本」がAmazonプライムデー先行セールで過去価格から16％オフとなっています。
毎日の仕事や休憩時間にブラックコーヒーを飲む人なら、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンスです。このセール期間中にまとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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