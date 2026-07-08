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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第83回

雨もぬかるみも気にならない！ アディダスのゴアテックスシューズが34％オフ！

2026年07月08日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonでアディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」をチェック！
 

雨の日でも安心のゴアテックス
「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」

　アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonではプライムデー先行セールで、1万165円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（7月8日現在）。

　このシューズは森林や山などの「トレイル（未舗装道）」を歩くことを目的としています。そのためクッション性・透湿性・防水性に優れており、どんな道でも踏破できます。

　なにより防水性に定評のある「ゴアテックス」メンブレンを使用しているのが特徴。台風シーズンでも外出時に足元を守るのに最適。グリップもしっかりしており、濡れたマンホールや石でも滑らず歩けます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」の特徴

普段使いにもOK

　山道などアウトドア向けの設計ですが、カジュアルな普段使いもOK。散歩やお買い物に出かける時、晴れでも雨でも気にせず履けるのは嬉しいポイントです。

安定した踏み込みで一歩前へ

　硬めに仕上げることで、オフロードに求められる耐久性とサポート力を発揮。強いグリップ力を誇るTraxionラバーアウトソールは、あらゆる地形で安定した踏み込みをサポートします。

リサイクル素材で環境に優しい

　製造の段階でリサイクル素材と再生可能素材を採用しているため、環境に優しいのも特徴です。汚れても洗えますし、長く使えます。

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まとめ：多少の雨ならこれでOK

　おすすめしたいのは、「雨でも安心できる靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックスで、山道も想定したクッション性とグリップ力を備えた本製品。見た目はタウンシューズ寄りなので、普段使いに違和感がないのもありがたいです。

　プライムデー先行セールで34％オフとなっているこの機会に、雨の日用の靴として購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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