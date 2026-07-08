Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第83回
雨もぬかるみも気にならない！ アディダスのゴアテックスシューズが34％オフ！
2026年07月08日 15時00分更新
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雨の日でも安心のゴアテックス
「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」
アディダスの「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレイルランニングシューズ。Amazonではプライムデー先行セールで、1万165円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（7月8日現在）。
このシューズは森林や山などの「トレイル（未舗装道）」を歩くことを目的としています。そのためクッション性・透湿性・防水性に優れており、どんな道でも踏破できます。
なにより防水性に定評のある「ゴアテックス」メンブレンを使用しているのが特徴。台風シーズンでも外出時に足元を守るのに最適。グリップもしっかりしており、濡れたマンホールや石でも滑らず歩けます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX」の特徴
普段使いにもOK
山道などアウトドア向けの設計ですが、カジュアルな普段使いもOK。散歩やお買い物に出かける時、晴れでも雨でも気にせず履けるのは嬉しいポイントです。
安定した踏み込みで一歩前へ
硬めに仕上げることで、オフロードに求められる耐久性とサポート力を発揮。強いグリップ力を誇るTraxionラバーアウトソールは、あらゆる地形で安定した踏み込みをサポートします。
リサイクル素材で環境に優しい
製造の段階でリサイクル素材と再生可能素材を採用しているため、環境に優しいのも特徴です。汚れても洗えますし、長く使えます。
まとめ：多少の雨ならこれでOK
おすすめしたいのは、「雨でも安心できる靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックスで、山道も想定したクッション性とグリップ力を備えた本製品。見た目はタウンシューズ寄りなので、普段使いに違和感がないのもありがたいです。
プライムデー先行セールで34％オフとなっているこの機会に、雨の日用の靴として購入してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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