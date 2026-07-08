このページの本文へ

Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第82回

コレが読書の最適解！「Kindle Paperwhite」がセールで9000円引きの安さに

2026年07月08日 13時00分更新

文● Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「Kindle Paperwhite」をチェック！
 

眼が疲れにくい
「Kindle Paperwhite」

　Kindle Paperwhiteは、Amazonが販売するタブレット端末です。現在プライムデー先行セールで1万8980円（32％オフ）で販売されています（7月8日現在）。通常価格から約9000円引きです。

　Kindleと言えば、電子書籍を紙のような質感で読める端末です。場所を取らない自分だけの本棚を持てるということで、多くのユーザーから支持されています。

　本モデルは「Paperwhite」の名の通り、白い紙の本を読んでいるかのような読み心地を重視しています。タブレットにありがちなバックライトや光の反射を抑え、長時間読んでも眼が疲れにくいと評判です。

「Kindle Paperwhite」の特徴

数千冊の本を持ち歩ける

　ストレージは16GBで、1冊あたり活字なら0.001GB～0.03GB（1～30MB）ほど、マンガなら0.05GB～0.1GB（50～100MB）ほどの容量となります。単純計算で、活字本16000冊・マンガ320冊くらい収納できる本棚と考えればイメージが付きやすいでしょうか。

便利な機能を多数搭載

　色調節ライト機能で、ホワイトからアンバーに色の暖かさを調節できます。寝る前の読書などに最適です。IPX8等級の防水機能もあり、入浴中の読書も可能。水没しても内部に水が浸入しない堅固な防水仕様となっています。フル充電で約12週間続くバッテリーの持ちも優秀です。

世代を経るごとに進化するページめくり

　第1世代のKindleは2007年発売。さまざまなバリエーションが発売され、現在の「Kindle Paperwhite」は第12世代となります。前モデルと比べてページめくりが25％速くなり、「画面のレスポンスが早い！」「はっきりと進化を感じる」など、好評の声が寄せられています。

Amazonで「Kindle Paperwhite」をチェック！
 

まとめ：読書の最適解はコレ

　おすすめしたいのは、「快適な読書を楽しみたい人」です。時代の流れで電子書籍が増えていく中、なるべく紙の本に近い読書をしたいという人はぜひお試しください。とくにPaperwhiteモデルは読書目的に特化しているので、機能・価格的に多くのユーザーの“最適解”と言っていいでしょう。

　また、「ページめくりがもっさりしてきた」と感じたら旧世代モデルからの買い替えをおすすめします。操作が速くなるだけで「読書習慣が復活した」などと評判なので、初めて買う人も買い替えの人も、プライムデー先行セール【32％オフ】のこの機会をお見逃しなく！

Amazonで「Kindle Paperwhite」をチェック！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
HP ノートパソコン OmniBook 5 16-af 16.0インチ IPSディスプレイ インテル Core Ultra 7 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home スカイブルー Coplilotキー搭載 AI PC (型番：BF8J1PA-AAAA)
￥159,700
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
￥109,800
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥39,800
4
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥134,800
5
HP ノートパソコン OmniBook 7 Aero 13-bg 13.3インチ 軽量1.0㎏ IPSディスプレイ AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home セラミックホワイト Copilotキー搭載 AIPC NPU 50 TOPS (型番：BF8H7PA-AAAA)
HP ノートパソコン OmniBook 7 Aero 13-bg 13.3インチ 軽量1.0㎏ IPSディスプレイ AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ 32GBメモリ 1TB SSD Windows11 Home セラミックホワイト Copilotキー搭載 AIPC NPU 50 TOPS (型番：BF8H7PA-AAAA)
￥174,700

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
2
【Amazon.co.jp限定】Meta Quest 3S（128GB）購入で『Gorilla Tag』ゲームを無料プレゼント｜VRヘッドセット｜メモリが33％増加 ｜ 2倍のグラフィック処理性能 ｜ワイヤレスのVR体験
【Amazon.co.jp限定】Meta Quest 3S（128GB）購入で『Gorilla Tag』ゲームを無料プレゼント｜VRヘッドセット｜メモリが33％増加 ｜ 2倍のグラフィック処理性能 ｜ワイヤレスのVR体験
￥50,490
3
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
4
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
￥23,980
8
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
￥18,980
9
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ブラック, 1m)
￥1,680
10
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン