Switch 2で使える「microSD Expressカード」が15％オフ！ 現実的な512GBでファイナルアンサー

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Nintendo Switch 2でも動作確認済み

「Samsung マイクロSD Expressカード」

Samsung マイクロSD Expressカードは、サムスンが販売するmicroSDカード。Amazon.co.jpではプライムデー先行セールとして、1万6980円（15％オフ）で販売されています（7月7日現在）。

PC、スマートフォン、デジタルカメラなど幅広い用途で使われる本製品。とくにNintendo Switch 2向けに購入する人が多く、「無事に使えている」「買っておいてよかった」などの声が寄せられています。

Switch 2で使える！

初代Nintendo Switchで使っていた「microSDカード」は、Nintendo Switch 2では使えません。本製品のような「Express」の付いたカードが必要となります。

高速な転送速度

これらのカードは、転送速度が大きな違いとなります。従来の「microSDカード」なら100MB／秒くらいですが、「Expressカード」では最大読み出し速度は800MB／秒と跳ね上がります。この速度がSwitch 2では必須となるのです。

2TB以下まで対応してますが…

Nintendo Switch 2で使う場合は「2TB以下」が条件とされています。容量は大きければ大きいほど良いのは確かですが、現状「Expressカード」は256GB／512GB／1TBの3択で、価格がそれぞれ約6900円／約1万6000円／約3万円超となっています。

まとめ：現実的なラインは512GB

おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」でガンガン遊ぶ人です。本体に入る内蔵メモリは256GBで、1本50GBの重いゲームを入れるとすぐにパンクします。遊び終わったゲームを削除して容量を空ける手もありますが、面倒なのでSDカードは用意することをおすすめします。

256GB／512GB／1TBのカード容量については予算と相談ですが、長い目で見て現実的なラインは512GBが妥当だと思います。筆者は本体の発売当初に買った256GBカードを使っていますが、わりと溢れがちなので。

ぜひプライムデー先行セールで15％オフとなっているこの機会に、購入を検討してみては。