Amazonプライムデー先行セールの目玉はコレ！ 「Galaxy S26」256GBが約2万円安い

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Samsung Galaxy S26は、サムスンが販売する高性能スマートフォンシリーズの最新機種。Amazon.co.jpではプライムデー先行セールとして、11万5800円（15％オフ）で販売されています（7月7日現在）。

CPUには「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、メモリ12GB／ストレージ256GB。画面は6.3インチの有機ELディスプレー（2340×1080）を採用。最大リフレッシュレート120Hzということで、動画や高負荷のゲームも非常に滑らかに動きます。

NFC／FeliCa（おサイフケータイ）対応なので、普段使いでも安心。さらに防水防塵レベルとしては最高峰となる「IP68」を取得。雨の日に外で使っても、多少濡れるくらいなら何ともありません。

薄型軽量で高スペック

本体サイズはおよそ「高さ149.6×幅71.7×厚さ7.2mm」で、約167gと薄型軽量モデル。それでいてハイエンド機種と同等のCPUチップを搭載し、AAA級のゲームもぬるぬる動かせるスペックを持っています。

パワフルなカメラシステム

カメラは約1200万画素（超広角）／約5000万画素（広角）／約1000万画素（望遠）を搭載。最大で光学3倍ズームに対応し、鮮やかに日常を切り取ります。スーパー手振れ補正の「水平ロック機能」を使えば、センサーの補助で綺麗な水平をキープできます。

先回りするAI

ユーザーに必要な次のアクションを読み取り、先回りで提案してくれる「Now Nudge」機能を搭載。写真が欲しいという会話があった場合、ギャラリーから適切な画像を提案してくれます。

まとめ：手触りの良い薄型スマホ

おすすめしたいのは、「薄型軽量かつ高スペックなスマホ」を求める人です。コンパクトなボディでありながらAAA級のゲームも快適に遊べる性能を持つ「Galaxy S26」は、その需要と期待にしっかり応える端末です。

最新の「Galaxy AI」機能にも対応しており、かこって検索や写真の編集・生成などもお手軽に行なえます。3月に発売したばかりの最新機種が、いまならプライムセールで約2万円お得！ この機会にぜひ検討してみては。