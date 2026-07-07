Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第79回
Ryzen 7＋16GBメモリで10万円台！ ASUS「Vivobook 15」普段使いに“ちょうどいい”ノートPC
2026年07月07日 16時00分更新
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Office付きで10万円台
「ASUS Vivobook 15」
Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルがプライムデー先行セールとして、10万8800円（22％オフ）で販売されています（7月7日現在）。
10万円台と低価格ながら、マルチタスクもこなせるスペックを搭載。CPUには「AMD Ryzen 7 170」、メモリ16GB／ストレージ512GBと十分です。ブラウザー、Office系ソフト、動画視聴、オンライン会議などをまとめてこなしやすい構成。
15.6型狭額ベゼルディスプレイは、ブルーライト軽減機能を搭載。長時間の作業でも、目に優しく大きい画面で快適に使用できます。持ち運び最優先の小型ノートより画面に余裕があり、メインPCとして使いやすいバランスなのも嬉しいポイントです。
「ASUS Vivobook 15」の特徴
日常使いに十分
CPUには信頼と実績のあるAMD Ryzen 7 170（8コア／16スレッド）を搭載。ウェブサイトの閲覧からファイルの整理、家計簿の記録などの日常使いならサクサクと動かせる、十分なスペックと言えるでしょう。
あると嬉しい設計がいろいろ
ノイズを排除して音声通話を円滑にするAIノイズキャンセリング機能や、物理的なカメラシャッター、ディスプレイを180度ペタンと倒せるレイフラットヒンジなど、「あると嬉しい」機能がいくつも付いているのはユーザーフレンドリーです。
充実のインターフェース
急速充電対応のUSB 3.2に加え、USB（Type-A／Type-C）、HDMI出力ポートも搭載。外部プロジェクターや2台目ディスプレイに繋いで作業領域を拡張できます。Wi-Fi 6にも対応しているので、ワイヤレス接続も高速です。
まとめ：コスパ◎で満足度高し
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。毎日使うノートPCとしての“ちょうどよさ”が詰まっている点が魅力ですね。このお値段でOfficeソフトが最初から付いているのもありがたい。
15.6型と大きめなので作業がしやすく、必要に応じて持ち運びもできる絶妙なサイズ感。「家や仕事でちゃんと使えるノートPCを、なるべく無理のない価格で選びたい」という人にはかなり現実的な1台です。重量も1.7kgとそこまで重すぎることはないので、ぜひPCの買い替えなどでご検討ください。
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