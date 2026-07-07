レッドブル24本がドカンと27％オフ！ プライムデー先行セールで翼をさずかりまくるチャンス

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「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が

Amazonプライムデー先行セールに登場！

「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」は、カフェインやアルギニン、ビタミンB群を配合したエナジードリンクです。

現在開催中の「Amazonプライムデー先行セール」では、過去価格5,132円のところ27％オフの3,744円で販売されています。24本入りのため、1缶あたり約156円で購入できます。

「レッドブル エナジードリンク」の特徴

Amazon商品ページより

「レッドブル エナジードリンク」は、カフェイン、アルギニン、ビタミンB群、砂糖類、アルプスの水を使用したエナジードリンクです。

250mlあたり80mgのカフェインを含み、商品ページでは、これはカップ1杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等と紹介されています。

仕事中やスポーツ中、勉強中、ゲーム中、ロングドライブなど、さまざまなシーンで利用されていると紹介されています。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！

「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が過去価格から27％オフで購入できるのは、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールならではです。

1缶あたり約156円とお得な価格になっているため、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。