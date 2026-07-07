アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第45回
レッドブル24本がドカンと27％オフ！ プライムデー先行セールで翼をさずかりまくるチャンス
2026年07月07日 19時00分更新
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「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が
Amazonプライムデー先行セールに登場！
「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」は、カフェインやアルギニン、ビタミンB群を配合したエナジードリンクです。
現在開催中の「Amazonプライムデー先行セール」では、過去価格5,132円のところ27％オフの3,744円で販売されています。24本入りのため、1缶あたり約156円で購入できます。
「レッドブル エナジードリンク」の特徴
Amazon商品ページより
「レッドブル エナジードリンク」は、カフェイン、アルギニン、ビタミンB群、砂糖類、アルプスの水を使用したエナジードリンクです。
250mlあたり80mgのカフェインを含み、商品ページでは、これはカップ1杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等と紹介されています。
仕事中やスポーツ中、勉強中、ゲーム中、ロングドライブなど、さまざまなシーンで利用されていると紹介されています。
まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！
「レッドブル エナジードリンク 250ml×24本」が過去価格から27％オフで購入できるのは、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールならではです。
1缶あたり約156円とお得な価格になっているため、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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