本命来た！ Apple Watch Series 11が6万2820円、狙ってた人は今だ！

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Apple Watch Series 11は2025年に発売された腕時計型の健康器具。Amazon.co.jpではタイムセールで、6万2820円（10％オフ）で販売されています（7月7日現在）。

装着することで心拍数、呼吸数、手首皮膚温、体に取り込まれた酸素のレベル、睡眠時間など細かなバイタルデータを数値で表示し、体の状態を「見える化」してくれます。データを見るだけでも楽しいですし、それを健康の改善に生かせたら素晴らしいですよね。

実際に使用した人からは、「もうApple Watchのない生活は考えられません」「使い始めてすぐにアラートが出て、治療につながりました」「健康管理目的だけでなく、日常的な使いやすさや満足感も高い製品です」など、好評の声が寄せられています。

高血圧パターンの通知

Apple Watch Series 11では、高血圧対策も取り入れられました。無症状で医師の診察すら見逃されてしまうものでも、Apple Watchを装着し続けることでパターンを検出。その兆候を見逃しません。

睡眠の質を向上したくなる

就寝時間や夜中に目覚める頻度、レム睡眠ノンレム睡眠といったステージなどを計測し、「睡眠スコア」として表示。より快適な睡眠を目指したくなります。また、心臓疾患などのリスクもある「睡眠時無呼吸」を検知し、教えてくれます。

たっぷり使える充実のバッテリー

通常の使用でおよそ24時間、低電力モードなら最大38時間持つバッテリーを搭載しています。さらに高速充電にも対応し、約15分間で8時間分のバッテリーを回復できます。

まとめ：健康を改善したい人はマストバイ

おすすめしたいのは、「今より健康的になりたい人」です。装着するだけで多くの情報を計測し、心拍数やトレーニングの負荷なども教えてくれます。意識の高い人はもちろん、健康に無頓着な人ほど買う価値があるかもしれません。

また、iPhoneと連携すれば、LINEやメールなどの通知を手首で確認できますし、Apple Payでお手軽な電子決済も可能。そうした生活を快適にする便利機能もあるので、ぜひ購入を検討ください。