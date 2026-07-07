「iPhone Air」256GBがタイムセールで13万円台 “薄くて軽い”はやっぱり強い！

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iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは256GBモデルを、13万9800円（13％オフ）で販売しています（7月7日現在）。

なんといっても最大の特徴はその薄さ。わずか5.6mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンはひんぱんに手に取るため、軽ければ軽いほど疲れにくくありがたいものです。

それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで処理能力も抜群。動画やゲームも快適に動き、スペックも妥協していません。

圧倒的パワーと電池の持ち

本モデルに搭載された「A19 Pro﻿チ﻿ッ﻿プ」は、負荷の高いAAAゲームでも楽勝で動かせるパワーを誇ります。ビデオ再生で27時間持つなど、1日使っても大丈夫な電池の持ちもポイントの1つです。

高解像度カメラ

超高解像度での撮影をデフォルトにしたメインカメラを搭載。複数のレンズを切り替えることなく、シンプルな操作で美しい写真を撮影できます。iPhoneを縦持ちのまま動かさずに、横向きの撮影にすることも可能です。

どのiPhoneより頑丈

軽さをキープしつつ、頑丈なチタニウムフレームを採用。背面には4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldを、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用し、本体が傷つきにくい仕様となっています。

まとめ：軽いは正義！

おすすめしたいのは、「薄型の高性能スマホ」を求めている人です。最新モデル「iPhone 17」シリーズのなかでも軽量化に秀でた端末で、手に取るたびに「あ、軽い」と実感できます。

さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。今ならタイムセールで13％オフ、このお得な機会に購入を検討してみては。