このページの本文へ

Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第77回

「iPhone Air」256GBがタイムセールで13万円台 “薄くて軽い”はやっぱり強い！

2026年07月07日 12時30分更新

文● Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「iPhone Air」をチェック！
 

史上最薄のiPhone
「iPhone Air」

　iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpでは256GBモデルを、13万9800円（13％オフ）で販売しています（7月7日現在）。

　なんといっても最大の特徴はその薄さ。わずか5.6mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンはひんぱんに手に取るため、軽ければ軽いほど疲れにくくありがたいものです。

　それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで処理能力も抜群。動画やゲームも快適に動き、スペックも妥協していません。

「iPhone Air」の特徴

圧倒的パワーと電池の持ち

　本モデルに搭載された「A19 Pro﻿チ﻿ッ﻿プ」は、負荷の高いAAAゲームでも楽勝で動かせるパワーを誇ります。ビデオ再生で27時間持つなど、1日使っても大丈夫な電池の持ちもポイントの1つです。

高解像度カメラ

　超高解像度での撮影をデフォルトにしたメインカメラを搭載。複数のレンズを切り替えることなく、シンプルな操作で美しい写真を撮影できます。iPhoneを縦持ちのまま動かさずに、横向きの撮影にすることも可能です。

どのiPhoneより頑丈

　軽さをキープしつつ、頑丈なチタニウムフレームを採用。背面には4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldを、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用し、本体が傷つきにくい仕様となっています。

Amazonで「iPhone Air」をチェック！
 

まとめ：軽いは正義！

　おすすめしたいのは、「薄型の高性能スマホ」を求めている人です。最新モデル「iPhone 17」シリーズのなかでも軽量化に秀でた端末で、手に取るたびに「あ、軽い」と実感できます。

　さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。今ならタイムセールで13％オフ、このお得な機会に購入を検討してみては。

Amazonで「iPhone Air」をチェック！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥39,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSD、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー + 3年延長 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M5)|ダウンロード版
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSD、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー + 3年延長 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M5)|ダウンロード版
￥244,600
3
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥137,800
4
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
￥11,500
5
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,000

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
3
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,680
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,616
8
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
9
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
￥4,536
10
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
￥918

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン