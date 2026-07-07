スマホゲーは全部コレ「Lenovo Legion Tab」快適すぎる8.8インチ3Kゲーミングタブレット

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Lenovo Legion Tab (8.8", 5) タブレットは、Lenovo（レノボ）が販売するタブレット端末です。Amazon.co.jpでは現在タイムセールで10万6300円（33％オフ）で販売されています（7月6日現在）。

主なスペックはAndroid 16をOSとして、CPUに「Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3（8コア）」、メモリ12GB、ストレージ256GBと、処理能力が高め。動画鑑賞やブラウジングといったライトな用途から、AAA級のゲームプレイまでサクサクこなせる性能を持ちます。

ディスプレイに8.8型ワイドパネルを採用（3040×1904ドット）し、サイズはおよそ「高さ206.5×幅128.5×厚み7.6mm」。重量はおよそ360gと持ち運びやすいものとなっています。

処理能力に長けたゲーミングタブレット

同社のタブレットのなかでも、「Lenovo Legion」シリーズは高性能な処理能力と冷却設計で、場所を選ばず快適なゲーム体験を送るために設計されています。

3K解像度で圧倒的な滑らかさ

フルHDより大きく4Kよりは小さい、8.8インチという絶妙なサイズ感をとった本端末。リフレッシュレートは最大165Hzと、圧倒的な滑らかさを誇ります。

大容量9000mAhで長時間プレイ

バッテリーは9000mAhと大容量のものを搭載し、68Wの急速充電やバイパス充電にも対応。「電池切れで充電中」という時間を可能な限りなくし、ずっとプレイし続けられる一台を目指しています。

まとめ：ゲームも動画もこれ一台

おすすめしたいのは、「ちょっと大きめのゲーム用スマホ」を求めている人です。画面サイズが動画視聴やゲームには十分でありつつ、持ち運ぶのにもコンパクトでちょうどいいと評判です。回線やバッテリーも申し分なく、音質もバッチリ。

さらに、ゲーム向けに設計されたアシスタント機能を使えば、解像度やリフレッシュレートを引き上げることも可能。場所を選ばず使えるゲーミングタブレットとして高評価の一台、購入を検討してみては。