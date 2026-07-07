Kindleで“書ける”って便利すぎ！ 10.2インチ大画面の「Kindle Scribe」が見やすいと評判

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Kindle Scribe Notebook Designは、Amazonが販売するタブレット端末です。現在タイムセールで3万9980円（38％オフ）で販売されています（7月6日現在）。

Kindleと言えば、電子書籍を紙のような質感で読める端末です。場所を取らない自分だけの本棚を持てるということで、多くのユーザーから支持されています。

本モデルは「読む」だけでなく「書く」機能を搭載しているのが特徴。10.2インチの大画面でサラサラとノート代わりに書き込むことができます。作成したノートはフォルダーやラベル付けで整理整頓もラクラクです。

自由に書き込めるノート

まるで紙のノートに書きこむように、白紙・リスト・カレンダーなどのテンプレートから選べます。Active Canvasにより読んでいるKindle本の文中に直接書き込むことも可能になりました。

充電不要のプレミアムペン

付属されたペンはセットアップやペアリング、充電も不要な仕様。それでいて消しゴム機能やカスタマイズ可能なショートカットボタンも備えており、多機能なものとなっています。

会員加入で読み放題

プライム会員になれば千冊以上の電子書籍・マンガ・雑誌などが読み放題に。また、Kindle Unlimitedに加入すると500万冊以上の本を自由に読むことができます。

まとめ：書き心地が高評価

おすすめしたいのは、「勉強や仕事へKindleを活用したい人」です。紙の本と違って電子書籍は何冊でも手軽に持ち運べるのがメリット。それを利点として、分厚くなりがちな勉強用の本を読む人には、書き込んでメモも取れる本モデルがおすすめです。

また、書き心地もタブレットにペンを当てるツルツルとした触感ではなく、紙に鉛筆を押し当てるような質感なのが高評価です。長時間見ていても目が疲れにくいと評判なので、この機会にぜひ購入を検討してみては。