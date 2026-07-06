スパイク・チュンソフトは7月6日、ハイスピード推理アクション「スーパーダンガンロンパ２×２」の新しいゲーム情報を公開した。

本作は、オリジナル版をベースにした完全新作。舞台や登場キャラクターは共通しつつ、被害者や犯人、事件のトリックなどがまったく異なる展開を描く。ボリュームは原作シナリオと同等以上であり、原作シナリオも収録する。発売日は2026年から2027年初頭へ変更された。

新シナリオは「キョウキモード」と名付けられ、タイトル画面からオリジナルモードと区別して選択可能に。ボリュームは原作比20％増ほどとのこと。

「ダンガンロンパ」といえば横スクロールの移動だが、本作では見下ろし型の3Dワールドマップが追加。島内のロケーションの位置関係がわかりやすくなった。

さらに、登場キャラクターの立ち絵も新たに描き下ろし。2012年のオリジナル版発売から15年の年月を経て、最新バージョンに生まれ変わる「スーパーダンガンロンパ２×２」の続報に期待しよう。

ユーザーからは「期待値爆上がり！」「オチまで変更されてそう」「一刻も早くやりたい」「元から十分キョウキじみてましたよね…？」「めっちゃやりたいしやりたくない届けこの想い」「15周年…だと？」などの感想が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーダンガンロンパ２×２（ツーバイツー）

ジャンル：ハイスピード推理アクション

販売：スパイク・チュンソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2027年初頭予定

価格：未定

CERO：審査予定

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