スパイク・チュンソフトは12月24日、本年11月に生誕15周年を迎えた「ダンガンロンパ」シリーズについて、シリーズ5作品の全世界累計出荷数が1000万本を突破したと発表（※1）。

※1：2025年12月10日時点

「ダンガンロンパ」は、シリーズ第1作となる『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』が2010年11月25日にPSP向けに発売されて以降、現在までにナンバリング3作品・外伝1作品・スピンオフ1作品のシリーズ全5作品を、さまざまなプラットフォームで展開している人気シリーズ。

また、メディアミックスも積極的に行い、テレビアニメ、コミック、小説、舞台などに展開。キャラクターグッズ販売も好調で、2025年11月にはシリーズ15周年を記念して、アニバーサリーイベントを実施した。そして来る2026年は、シリーズ最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』の発売を予定している。

同社はこれらからも「ダンガンロンパ」IPを大切に育て、さまざまなプロダクトや施策を展開していくという。今後の展開にも期待しよう。

■『スーパーダンガンロンパ２』、プレイ動画の全章配信を本日より解禁！

『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』は、2012年7月26日にPSP向けに発売され、その後ゲームプラットフォームの世代交代に最適化を施しながら対応を重ね、現在ではNintendo Switch／PlayStation 4／Xbox One／PC（Steam／Windows）／iOS／Androidなど、ほぼすべての現行機でプレイ可能な人気タイトル。

本作のプレイ動画配信については、謎解きゲームという特性上、ネタバレを防ぐために、これまで1章までとする配信規制を行っていた。

しかし、シリーズが15周年を迎え、最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』の発表、「ダンガンロンパ」という作品の魅力や『スーパーダンガンロンパ２』から得られる驚きや感動、魅力的なキャラクターたちが紡ぐ物語をより多くの人に体験してほしいという思いから、全章解禁することにしたという。

この機会に、配信をチェックしてみたり、未プレイの人はゲーム本編を遊んでみてはいかがだろうか。配信についての詳細は、下記のリンクで確認してほしい。

※このたびの決定は、個人利用に対するものとなります。法人、個人事業主、そのほかの事業でのご利用については、従来通り別途お問いあわせください。個別の対応とさせていただきます。

・スパイク・チュンソフト、プレイ動画・生放送の公開について

https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/