Switch 2もType-Cケーブル1本でスッキリ接続！ コスパ最強の2.5Kモバイルモニター「NK-16H」

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Nintendo Switch 2 接続にドック不要

「kksmart モバイルモニター NK-16H」

モバイルモニター NK-16Hは、kksmartが販売する16インチモニター。Amazon.co.jpでは2万999円（16％オフ）で販売されています（7月3日現在）。

約2万円と低価格ながら、2.5K（2560×1600）解像度／144Hzリフレッシュレートとスペックは十分。卓上に置くサブモニターとして必要な機能は揃っています。

サイズは16インチでおよそ「幅35.5×高さ23×奥行0.8~1.6cm」。極細ベゼル（外縁）で数値以上に大きな画面に見えるのもポイントですね。

嬉しいのがNintendo Switch 2をモニターに接続する際、ドック不要であること。USB Type-Cケーブル一本で接続完了するので、準備がラクなのはもちろん、配線がごちゃつかないのはありがたいです。

直結がラク

今までのモニターは初代Switchのみ直結可能で、Switch 2はドックを仲介する必要がありました。本製品はその問題をクリアし、USB Type-Cケーブル一本でモニターと直結可能に。机がスッキリします。

数値でわかる良スペック

2.5K高解像度・最大144Hzリフレッシュレート・100％sRGB色域・450nits輝度と数字だけでハイスペックなことがうかがえます。さらに文庫本3冊くらいの重量670gは片手で持てる軽さで、片付けもラクラクです。

自立スタンドは最大175度で調整可

ディスプレイの背面には自立スタンドが付属。0度～175度の範囲で自由調整でき、横置きはもちろん縦置きも工具なしで配置できます。スマホゲームを大画面で遊ぶなど、活用方法はあなたしだい。

まとめ：このお値段でこの満足感！

おすすめしたいのは、「安くて高品質なモバイルモニター」を求めている人です。約2万円で届く範囲としては非常に高水準と言わざるを得ません。オマケで収納ケースまで付いてくるお得っぷりです。

なまじ大きくても古いモニターで最新のゲームを遊んでいる人は、ぜひ一度本製品をお試しください。きっと画面の発色や文字の見やすさに驚くはずですよ。