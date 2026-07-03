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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第73回

TCL 55V型テレビ「55Q7D Pro」は色自慢！ 4K／144Hzの高リフレッシュレートでゲームもぬるぬる

2026年07月03日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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より鮮やかな色彩を実現
「55Q7D Pro」

　55Q7D Proは、TCLが販売する55V型テレビ。Amazon.co.jp限定モデルとして、18万8000円で販売されています（7月3日現在）。

　本モデルはSQD（量子ドット）Mini LEDを採用し、よりリアルに近い色を再現。精度は従来よりも69％向上し、色域も33％拡大するなど、鮮やかで美しい本来の色を描画します。

　サイズはおよそ「奥行き29.5×幅122.8×高さ77.6cm」。リビングに置くメインテレビとして十分な存在感を持っており、離れた場所からでもハッキリ画面が見えます。

「55Q7D Pro」の特徴

圧倒的な“色”に自信アリ

　TCLが展開する「SQD-Mini LED」は、圧倒的な色域と輝度を誇るディスプレイ技術。ハロー効果（光のにじみ）を抑制し、自然界の色の大部分を再現する「BT.2020」という規格に対応するなど、“色”に関しては特筆すべきものがあります。

音声操作に対応

　機能として、リモコンを使わず声だけで操作する「Hey Google」に対応しています。天気やニュース、スポーツのスコアなどをすぐに画面上で確認できるのは便利です。

超高リフレッシュレートで滑らかなゲーム体験

　高速で動くアクションゲームやシューティングゲームも力強くサポートします。ネイティブ4K／144Hz、あるいは1080p／最大288Hzに対応。VRRやAMD FreeSync Premium Proといった技術により、揺らぎやカクつきを抑えた滑らかで美しい映像をお届けします。

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まとめ：鮮やかな色は印象を変える

　おすすめしたいのは、「美しい映像でTVを見たい人」です。番組を見るにしてもゲームで遊ぶにしても、本製品を選ぶからには“色の美しさ”を追求する人にすすめられます。

　実際に使った人からは「とにかく鮮明で明るい！」と好評の一品。普段見ているものでも、色が鮮やかになると印象が変わるかもしれませんね。

　また、本製品は1万円分のえらべるPayが返ってくる、キャッシュバックキャンペーンの対象商品となっています。期間は2026年8月16日まで実施中なので、お得な機会を逃さず購入をご検討ください。

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