6万円引きはデカすぎ！ Ryzen 7 9800X3D搭載のSTORMゲーミングPCが狙い目

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ストームの「大決算セール 2026」は、人気のゲーミングPCや即納特価モデルを対象にした大型セールだ。目玉は最大6万円引きのクーポンで、対象製品ごとに6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが用意されている。

ラインナップは、Ryzen 5 7500FやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが中心で、GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広くそろっている。多くのモデルがDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TB級の構成なので、「ゲーム用にしっかり使えるPCを、少しでも安く買いたい」という人にはかなり見どころのあるセールだ。

在庫がなくなり次第終了で、期間中でも予告なく終わる場合があるため、狙っている構成があるなら早めにチェックしたいところ。

EK-98X3D857

価格：434,800円

クーポンコード：「26KESSAN60000」で6万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

STORMの「影界」シリーズにラインアップされる、ゲーマー向けの高性能モデル。強力なCPUとグラフィックスを組み合わせた構成ながら、現在は6万円引きクーポンの対象。ハイスペックPCを少しでもお得に導入したい人にとって、注目の1台といえる。

CPUは「AMD Ryzen 7 9800X3D」、GPUは「GeForce RTX 5070（12GB）」を搭載。重めの最新タイトルを高画質で楽しみたい人はもちろん、FPSなどでフレームレートを重視するプレイヤーにも頼もしいスペック。

メモリはDDR5 32GB、ストレージは1TBのNVMe SSDを採用。ゲームの立ち上げやロード時間を短くしたい人にも扱いやすく、実況配信、動画編集、クリエイティブ作業まで1台でこなしたい場合にも心強い構成だろう。

ケースは黒を基調とした270度パノラマ強化ガラス仕様で、内部パーツをしっかり見せられるデザイン。フロントとサイドにはARGB LEDラインを備え、ゲーミングPCらしい光り方も楽しめる。さらに、簡易水冷クーラーには2.8インチのカスタム液晶パネルを搭載。お気に入りの画像や動画を表示できるため、デスク上での存在感も抜群だ。

現在は割引クーポンを使うことで6万円引き。性能重視でゲーミングPCを買い替えたい人、見た目にも満足できる1台を探している人は、候補に入れておきたいモデル。