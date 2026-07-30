“訳アリ”の正体は整備済みグラボ！ 納得できる人にはお買い得、Ryzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPC

「訳アリ特価品」と聞けば、ちょっと身構えてしまうかもしれない。どこが訳アリなのか、普通に使えるのか。安くても理由がわからないままでは、なかなか手を出しにくいものだろう。

STORMの「訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti」は、その理由が比較的わかりやすい。搭載するグラフィックスボードが整備済み品、構成欄では修理品とされているために、特価で販売されているモデルである。

ここに納得できるなら、ゲーム向けの強力なCPUと豪華な装備を備えた、なかなか面白い選択肢になるだろう。価格は37万9800円だ。

ゲーム用CPUにはRyzen 7 9800X3Dを採用

訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti

価格：379,800円

【CPU】Ryzen 7 9800X3D

【GPU】GeForce RTX 4070Ti 16GB(整備済み品)

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUは、ゲーム向けとして高い性能を持つRyzen 7 9800X3Dだ。グラフィックスにはビデオメモリ16GBのGeForce RTX 4070 Tiクラスを組み合わせ、メモリ32GB、NVMe SSD 1TBも標準搭載している。ゲームだけでなく、配信や動画編集まで幅広くこなせる構成といえる。

メモリやストレージが極端に削られた特価品ではないため、購入後すぐに増設を考えずに済むのもポイント。無線LANとBluetoothにも対応しており、Wi-Fi環境への設置やワイヤレス機器の接続もしやすい。

ケースや冷却装備も妥協していない

ケースには、ブラックとゴールドを組み合わせた「MAG PANO M100R PZ GOLD」を採用。内部の配線が表から見えにくい背面コネクタ仕様で、パノラマガラス越しの見栄えもすっきりとしている。

CPUクーラーには、大画面液晶を備えた240mm簡易水冷を搭載。電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデルとなっている。特価品だからといって、ケースや冷却、電源まで簡素なものに置き換えられているわけではない。標準1年間保証が付く点も確認しておきたい。

訳アリに納得できるならお買い得だ

このモデルを選ぶうえで、避けて通れないのが整備済みグラフィックスボードの存在だ。新品のGPUでなければ不安という人には向かない。専用モデルのため、購入時に別のGPUへ変更することもできない。

それでも、ゲーム向けの強力なCPUや32GBメモリ、大画面液晶簡易水冷、見栄えのよいケースまでそろった構成は魅力的。新品パーツだけで構成されたPCにこだわらず、訳アリの内容を理解したうえで購入できる人なら、訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Tiは検討する価値のある特価モデルといえるだろう。