第49回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

“訳アリ”の正体は整備済みグラボ！ 納得できる人にはお買い得、Ryzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPC

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　「訳アリ特価品」と聞けば、ちょっと身構えてしまうかもしれない。どこが訳アリなのか、普通に使えるのか。安くても理由がわからないままでは、なかなか手を出しにくいものだろう。

　STORMの「訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti」は、その理由が比較的わかりやすい。搭載するグラフィックスボードが整備済み品、構成欄では修理品とされているために、特価で販売されているモデルである。

　ここに納得できるなら、ゲーム向けの強力なCPUと豪華な装備を備えた、なかなか面白い選択肢になるだろう。価格は37万9800円だ。

 

ゲーム用CPUにはRyzen 7 9800X3Dを採用

訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti

価格：379,800円

【CPU】Ryzen 7 9800X3D
【GPU】GeForce RTX 4070Ti 16GB(整備済み品)
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　CPUは、ゲーム向けとして高い性能を持つRyzen 7 9800X3Dだ。グラフィックスにはビデオメモリ16GBのGeForce RTX 4070 Tiクラスを組み合わせ、メモリ32GB、NVMe SSD 1TBも標準搭載している。ゲームだけでなく、配信や動画編集まで幅広くこなせる構成といえる。

　メモリやストレージが極端に削られた特価品ではないため、購入後すぐに増設を考えずに済むのもポイント。無線LANとBluetoothにも対応しており、Wi-Fi環境への設置やワイヤレス機器の接続もしやすい。

 

ケースや冷却装備も妥協していない

2.8インチIPS液晶は温度モニターや動画・静止画に対応

　ケースには、ブラックとゴールドを組み合わせた「MAG PANO M100R PZ GOLD」を採用。内部の配線が表から見えにくい背面コネクタ仕様で、パノラマガラス越しの見栄えもすっきりとしている。

　CPUクーラーには、大画面液晶を備えた240mm簡易水冷を搭載。電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデルとなっている。特価品だからといって、ケースや冷却、電源まで簡素なものに置き換えられているわけではない。標準1年間保証が付く点も確認しておきたい。

 

訳アリに納得できるならお買い得だ

　このモデルを選ぶうえで、避けて通れないのが整備済みグラフィックスボードの存在だ。新品のGPUでなければ不安という人には向かない。専用モデルのため、購入時に別のGPUへ変更することもできない。

　それでも、ゲーム向けの強力なCPUや32GBメモリ、大画面液晶簡易水冷、見栄えのよいケースまでそろった構成は魅力的。新品パーツだけで構成されたPCにこだわらず、訳アリの内容を理解したうえで購入できる人なら、訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Tiは検討する価値のある特価モデルといえるだろう。

 

■関連サイト

STORM トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
05月
06月
07月
08月
2025年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
02月
03月
04月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
09月
10月
2016年
01月
03月
05月
2010年
05月
2008年
11月