今なら1万円引き！ Ryzen 7＆32GBメモリの“魅せる”ゲーミングPCを買うチャンス

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ゲーミングPCを眺めて楽しむ時代

ゲーミングPCは安い買い物ではないだろう。ゲームが快適に動くだけでは少し物足りない。毎日目に入るものだからこそ、電源を入れた瞬間に気分が上がり、ゲームをしていない時間まで眺めたくなる。

そんな欲張りな買い方に応えてくれるのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「幻界2」シリーズだ。

幻界2シリーズは、PCケース内に12.3インチの横長ディスプレーを搭載し、ゲーミングPCそのものを“飾って楽しむ”ことに力を入れたシリーズ。MSIのパーツを採用し、同社の基準を満たした「Powered By MSI」認証モデルとして展開されている。

その中から、おすすめモデルとして、「GKB2-97X56」を紹介したい。

最大の見どころは、ケース内部に搭載した12.3インチの液晶ディスプレーだ。システム温度や時刻を確認できるほか、専用ソフトを使って好きな画像や動画も表示できる。推しキャラクターやお気に入りのゲーム画面を映せば、PCケースの中がそのまま横長のキャンバスになる。

さらに、8月3日までクーポンコード「genkai2」を入力することで1万円引きの対象となるモデルだ。

PCケースの中がもうサブモニター

好きな画像や動画を映せるゲーミングPC

「GKB2-97X56」

価格：324,800円

クーポンコード：「genkai2」で1万円引き（8月3日まで）

【CPU】Ryzen7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5060 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUに8コア／16スレッド、最大5.5GHzのRyzen 7 9700X、GPUにGeForce RTX 5060 8GBを採用する。RTX 5060はBlackwellアーキテクチャを採用し、対応ゲームではDLSS 4のマルチフレーム生成やレイトレーシングを利用可能だ。フルHD環境を中心に、画質とフレームレートを両立させたい人に扱いやすい構成。

メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームをしながらブラウザーやボイスチャットを開く使い方にも余裕を持たせやすく、動画編集や画像編集、普段の仕事までまとめて任せやすい。無線LANとBluetoothにも対応しており、メインPCとして必要な装備を最初からひと通りそろえている。

幻界2のブラックモデルは、270度のガラス越しに内部を見渡せるケースに加え、画像や動画を表示できる2.8インチ液晶付き簡易水冷も特徴だ。12.3インチディスプレーと合わせ、画面をケース内に2つ抱える派手な構成。LEDの発光パターンもケースのボタンから変更でき、気分やデスク環境に合わせて見た目を遊べる。

8月3日までは、購入画面でクーポンコード「genkai2」を入力すると1万円引きとなり、価格は31万4800円。ゲーム性能だけを追うのではなく、作業にも使える余裕、32GBメモリ、そしてデスクの主役になれる派手さまで欲しい。GKB2-97X56は、30万円台の買い物に“所有する楽しさ”まで求める人へ推したい1台といえる。