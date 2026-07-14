30万円以下で性能も見た目も満足！ RTX 5060 Ti×32GBメモリ＆液晶付きゲーミングPCがアツい

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初めてのゲーミングPC、30万円を超えずに“全部欲しい”

ゲーミングPCは安い買い物ではないだろう。しかし、30万円を超えるとちょっと厳しい……という人もいるはずだ。30万円を超えずに、ゲーム性能はもちろん、メモリーやストレージにも余裕があり、机に置いたときの見た目でも楽しませてほしい。

そんな欲張りな買い方に応えてくれるのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「幻界2」シリーズだ。

幻界2シリーズは、PCケース内に12.3インチの横長ディスプレーを搭載し、ゲーミングPCそのものを“飾って楽しむ”ことに力を入れたシリーズ。MSIのパーツを採用し、同社の基準を満たした「Powered By MSI」認証モデルとして展開されている。

その中から、おすすめモデルとして、「GKB2-75F56Ti8」を紹介したい。

価格は29万4800円。CPUにRyzen 5 7500F、GPUにGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載し、フルHDでの快適なゲームプレーはもちろん、タイトルや画質設定によってはWQHD環境も視野に入れやすい。予算をしっかりゲーム性能へ振り分けたい人に、わかりやすい構成といえる。

さらに、8月3日までクーポンコード「genkai2」を入力することで1万円引きの対象となるモデルだ。

性能も見た目も盛ったゲーミングPC

「GKB2-75F56Ti8」

価格：294,800円

クーポンコード：「genkai2」で1万円引き（8月3日まで）

【CPU】Ryzen5 7500F

【GPU】GeForce RTX 5060Ti 8GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

GeForce RTX 5060 Tiは、対応ゲームではDLSS 4.5による性能向上やレイトレーシングを利用でき、画質とフレームレートの両方を欲張りやすい。古いゲーミングPCから買い替え、対応タイトルの新しい描画機能を試してみたい人にも楽しみの多いGPUといえる。

メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームをしながらブラウザーやボイスチャットを立ち上げる使い方にも余裕を持たせやすく、購入直後からメモリー増設を考えずに済むのがうれしい。無線LANとBluetoothにも対応しており、周辺機器を含めたゲーム環境を整えやすい。

ケース内にはLCDスクリーンを搭載しており、デスクに置いて眺める楽しさもしっかり用意されている。MSI専用ソフトで、お気に入りの画像や動画を表示可能。

RTX 5060 Ti、32GBメモリ、1TB SSD、液晶スクリーンまでそろった「GKB2-75F56Ti8」なら、性能も容量も見た目も最初から欲張れる。30万円という予算を、買ったあとの満足感まで含めて使い切りたい人に推したいモデルといえる。

前述の通り、8月3日までクーポンコード「genkai2」を入力することで1万円引きの対象となる。12.3インチの大型液晶を備え、好きな画像や動画を表示できる“魅せるPC”が、今なら少し手を伸ばしやすい。性能だけでなく、デスクに置いたときの満足感まで欲しいなら、まさに今が買い時だ。