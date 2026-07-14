第41回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
Ryzen 7 7800X3D×RX 9060 XT 16GBで、20万円台はすごい！ ゲーム性能を盛りまくりのゲーミングPC
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
28万9800円でゲーム性能を盛りまくり！
ゲーミングPCの価格が30万円を超えても、もう驚かなくなってきた。CPUもGPUもゲーム向けの強いものを選び、メモリーやSSDにも余裕を持たせれば、激安というわけにはいかない。
そんな中で見つけたのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「GKG-PSK78X3D96XT」。このモデル、かなり本気の構成なのに価格は28万9800円。
Ryzen 7 7800X3D×RX 9060 XT 16GBの豪華構成
価格：289,800円
【CPU】Ryzen 7 7800X3D
【GPU】Radeon RX 9060 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
CPUにはRyzen 7 7800X3Dを搭載する。8コア／16スレッドのCPUで、AMD独自の3D V-Cache技術を採用したX3Dシリーズの一員だ。X3Dシリーズは大容量キャッシュを生かしたゲーム性能を売りにしており、「仕事用PCでもたまにゲーム」ではなく、最初からPCゲームをガッツリ遊ぶための構成になっている。
GPUはRadeon RX 9060 XTの16GBモデル。1440p、すなわちWQHDでのゲームプレーを前面に出しているGPUで、ビデオメモリーを16GB搭載する。フルHDで快適に遊びたい人はもちろん、次に買うディスプレーはWQHDにしたい、高画質設定もなるべく諦めたくないという人にも話が早い。
DDR5メモリーは32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームを起動しながらブラウザーやボイスチャットを開く使い方にも余裕を持たせやすく、購入直後からメモリー増設を考える必要も薄い。無線LANとBluetoothにも対応しているため、ゲーム用のメインPCとして必要なものが最初からひと通りそろっている。
ケースはブラックとゴールドを組み合わせた「MAG PANO M100R PZ GOLD」で、CPUクーラーには大画面液晶を備えた240mm簡易水冷を採用。背面コネクタ仕様のマザーボードによって内部の配線も表側から見えにくく、ガラス越しの景色までしっかり豪華だ。
本製品は即納モデルで、営業日の午前9時までに注文と決済手続きなどを終えると当日発送の対象になる。Ryzen 7 7800X3D、RX 9060 XT 16GB、32GBメモリー、1TB SSDを積み、大画面液晶とゴールド仕様まで盛って28万9800円。予算は20万円台ならなんとか、しかしゲーム性能も見た目もケチりたくない……そんな人なら、かなり手を出しやすい1台といえる。
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