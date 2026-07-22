第44回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

30万円の壁を越えずにRX 9070 XT！ 4Kまで見据えた白いゲーミングPCが29万円台

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

29万円台でこのGPUはズルいかも

　ゲーミングPCを買うなら、最新ゲームを高画質で楽しめる性能がほしい。しかし、GPUを強くしていくと価格はあっさり30万円を突破する。できれば予算内に収めたいが、せっかく買い替えるのにグラフィックス性能まで遠慮したくない……。

　そんな人にチェックしてほしいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「K2-97X97XT」だ。

　CPUにはRyzen 7 9700X、GPUにはRadeon RX 9070 XT 16GBを搭載。通常価格30万9800円のところ、現在は29万4800円で販売されている（7月31日現在）。30万円の壁をわずかに越えないどころか、5000円以上のお釣りを残しながら、かなり強力なGPUを手に入れられる構成だ。

 

30万円を切って4Kまで狙う！
RX 9070 XT 16GB搭載の白いゲーミングPC

K2-97X97XT

価格：29万4800円

【CPU】Ryzen 7 9700X
【GPU】Radeon RX 9070 XT
【メモリ】DDR5 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　RX 9070 XTは、AMDのRDNA 4アーキテクチャを採用したGPU。ビデオメモリーは16GBを備え、AMDも4K環境でのゲーム性能を前面に打ち出している。フルHDでフレームレートを伸ばす使い方はもちろん、WQHDや4Kディスプレーへ移行し、精細な映像でゲームを楽しみたい人にも夢の広がる1枚だ。

　CPUのRyzen 7 9700Xは、Zen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドモデル。最大動作クロックは5.5GHzで、ゲームだけでなく、配信、動画編集、画像加工といった作業もまとめて任せやすい。遊ぶためだけのPCではなく、普段使いやクリエイティブ作業にも活用したい人に扱いやすいCPUといえる。

インターフェースは側面にあり、アクセスしやすい

　標準構成のメモリーはDDR5 16GB、ストレージはGen4接続のNVMe SSD 1TB。メモリーは32GBまたは64GB、SSDは2TBへ変更できるため、複数のアプリを同時に開く人や、大容量ゲームを何本もインストールしたい人は予算に合わせて盛ることもできる。CPUクーラーも大型空冷から大画面液晶付き簡易水冷へ変更可能だ。

　筐体はホワイトで、グラフィックボードにも白いRX 9070 XTを採用。前面にはUSB Type-Cを含む端子を備え、電源は850Wの80PLUS GOLD認証品。白いデスク環境にも置きたくなる見た目にまとまっている。

自分好みの色に光らせる楽しみもある

　納期目安は1～7営業日。Ryzen 7 9700XとRX 9070 XT 16GBを組み合わせ、白い外観までそろえて29万4800円。高画質なゲーム環境へ進みたい。しかし、PC本体だけで30万円は超えたくない。「K2-97X97XT」は、そんな切実な願いに応えてくれる1台といえるだろう。

 

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