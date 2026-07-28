初心者だからこそゲーミングPCの性能に余裕を！ Ryzen 7×RX 9070 XT搭載なら長く遊べる

初めてのゲーミングPCに、どこまで性能を求めるべきか。安いモデルで様子を見る手もあるが、遊びたいゲームが増えるたびに画質設定を下げたり、パーツの増設を考えたりするのは少々面倒だ。

それなら、最初から、数年先まで見据えた強めの1台を選んでしまうほうがわかりやすい。STORMの「K2-PSK78X3D97XT」は、Ryzen 7 7800X3D、Radeon RX 9070 XT 16GB、DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを搭載したゲーミングPCだ。細かなカスタマイズをしなくても、ゲームを快適に楽しむための性能がひと通りそろっている。

ゲームをしっかり遊べるCPUとGPU

K2-PSK78X3D97XT

価格：319,800円

【CPU】Ryzen 7 7800X3D

【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUには、大容量キャッシュを備えたゲーム向けのRyzen 7 7800X3Dを採用している。GPUもビデオメモリ16GBのRadeon RX 9070 XTで、フルHDはもちろん、WQHDの高画質環境や、タイトルによっては4Kでのプレイも狙える構成だ。

購入時点では軽いゲームしか遊ぶ予定がなくても、PCを手に入れると話題の大作や映像表現に力を入れたタイトルも気になってくるかもしれない。最初から性能に余裕があれば、遊びたいゲームが増えても、すぐに買い替えを考える必要はない。

メモリ32GBだから増設で悩みにくい

メモリは標準で32GBを搭載している。ゲームをしながら攻略サイトやボイスチャットを開いたり、プレイ動画を録画したりする使い方にも余裕を持たせられる容量だ。SSDも1TBあるため、初めてのゲーミングPCとして必要な構成はひと通り整っている。

冷却には大型空冷CPUクーラー、電源には850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。内部が見えるホワイトのケースも採用しており、性能だけでなくゲーミングPCらしい外観も楽しめる。

価格だけを見れば、初心者向けとしては少し高く感じるかもしれない。ただし、CPU、GPU、メモリのどこかを妥協した構成ではなく、ゲームに必要な性能を最初からまとめて手に入れられる。

パーツの違いを細かく理解していなくても問題はない。「初めてだから安いPC」ではなく、「初めてだから長く困らないPC」を選びたい人にとって、K2-PSK78X3D97XTは安心して候補に入れられる1台といえる。