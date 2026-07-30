RTX 5060＋メモリ32GBで約29万円！ 今ならキーボード・マウス・27型モニターから1つもらえる

今ならキーボード、マウス、モニターから1つ選べる

ゲーミングPCを初めて買う場合、PC本体だけでなく、ディスプレーやキーボード、マウスまで揃える必要があることも多い。そこでうれしいのが、STORMで8月31日まで実施中のプレゼントキャンペーンだ。

対象製品を購入すると、「MACHENIKE KT68Pro」キーボード、「MACHENIKE L8 MAX NearLink」マウス、「MSI PRO MP275W E2」27型フルHDディスプレーの3種類から、好きな1点を選択してセットにできる。さらに期間中は全製品が送料無料。

では、その対象製品の中でどれを選ぶか。コスパ重視なら候補に入れたいのが「GK-75F856」だ。CPUはAMD Ryzen 5 7500F、グラフィックスはGeForce RTX 5060を搭載。さらにDDR5メモリー32GB、PCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBという構成で、価格は28万9800円となっている。

RTX 5060に32GBメモリ

「まず困らない」構成がいい

GK-75F856

価格：289,800円

【CPU】Ryzen Ryzen5 7500F

【GPU】RTX 5060

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

マザーボードには背面コネクター仕様のB840M WIFIを採用。ケーブル類を表側に出しにくい構造なので、ガラス越しに内部を眺めたときもスッキリしている。

GeForce RTX 5060もホワイトモデルを搭載しており、「せっかくゲーミングPCを買うなら机の上に置いて眺めたい」という人にはかなり相性がいいだろう。無線LANとBluetoothにも標準対応する。

CPUクーラーは240mmラジエーターの大画面液晶付き簡易水冷。電源も850Wの80PLUS GOLD仕様となっている。ケース内部まで含めて“ちゃんと格好いいゲーミングPC”に仕上がっているのがGK-75F856の面白いところだ。

Ryzen 5 7500F＋RTX 5060＋32GBメモリというゲーム向けの堅実な構成に、白で統一された見栄えのいい筐体。今ならプレゼントキャンペーンまで付いてくる。初めてのゲーミングPCにも、「そろそろ古いPCから買い替えたい」という人にも、GK-75F856はかなり手を出しやすい1台だろう。