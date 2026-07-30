第50回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
RTX 5060＋メモリ32GBで約29万円！ 今ならキーボード・マウス・27型モニターから1つもらえる
今ならキーボード、マウス、モニターから1つ選べる
ゲーミングPCを初めて買う場合、PC本体だけでなく、ディスプレーやキーボード、マウスまで揃える必要があることも多い。そこでうれしいのが、STORMで8月31日まで実施中のプレゼントキャンペーンだ。
対象製品を購入すると、「MACHENIKE KT68Pro」キーボード、「MACHENIKE L8 MAX NearLink」マウス、「MSI PRO MP275W E2」27型フルHDディスプレーの3種類から、好きな1点を選択してセットにできる。さらに期間中は全製品が送料無料。
では、その対象製品の中でどれを選ぶか。コスパ重視なら候補に入れたいのが「GK-75F856」だ。CPUはAMD Ryzen 5 7500F、グラフィックスはGeForce RTX 5060を搭載。さらにDDR5メモリー32GB、PCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBという構成で、価格は28万9800円となっている。
RTX 5060に32GBメモリ
「まず困らない」構成がいい
価格：289,800円
【CPU】Ryzen Ryzen5 7500F
【GPU】RTX 5060
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
マザーボードには背面コネクター仕様のB840M WIFIを採用。ケーブル類を表側に出しにくい構造なので、ガラス越しに内部を眺めたときもスッキリしている。
GeForce RTX 5060もホワイトモデルを搭載しており、「せっかくゲーミングPCを買うなら机の上に置いて眺めたい」という人にはかなり相性がいいだろう。無線LANとBluetoothにも標準対応する。
CPUクーラーは240mmラジエーターの大画面液晶付き簡易水冷。電源も850Wの80PLUS GOLD仕様となっている。ケース内部まで含めて“ちゃんと格好いいゲーミングPC”に仕上がっているのがGK-75F856の面白いところだ。
Ryzen 5 7500F＋RTX 5060＋32GBメモリというゲーム向けの堅実な構成に、白で統一された見栄えのいい筐体。今ならプレゼントキャンペーンまで付いてくる。初めてのゲーミングPCにも、「そろそろ古いPCから買い替えたい」という人にも、GK-75F856はかなり手を出しやすい1台だろう。
この連載の記事
- 第49回
デジタル“訳アリ”の正体は整備済みグラボ！ 納得できる人にはお買い得、Ryzen 7 9800X3D搭載ゲーミングPC
- 第48回
デジタル初心者だからこそゲーミングPCの性能に余裕を！ Ryzen 7×RX 9070 XT搭載なら長く遊べる
- 第47回
デジタル初めてのゲーミングPC、これを選べば大丈夫！ Ryzen 7×RTX 5070で長く遊べる1台
- 第46回
デジタル30万円以内でWQHDゲーミング！ Ryzen 7 7800X3Dと16GB GPUを積んだ黒×金の実力派PC
- 第45回
デジタル6万円引きって信じられない！ Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070を積んだ真っ白ゲーミングPC
- 第44回
デジタル30万円の壁を越えずにRX 9070 XT！ 4Kまで見据えた白いゲーミングPCが29万円台
- 第43回
デジタルゲーミングPC欲しい！ でも30万円超えたくない！ そんな人でもWQHDゲーミングが楽しめる、イケてるPCがこちら
- 第42回
デジタル今なら1万円引き！ Ryzen 7＆32GBメモリの“魅せる”ゲーミングPCを買うチャンス
- 第41回
デジタルRyzen 7 7800X3D×RX 9060 XT 16GBで、20万円台はすごい！ ゲーム性能を盛りまくりのゲーミングPC
- 第40回
デジタル30万円以下で性能も見た目も満足！ RTX 5060 Ti×32GBメモリ＆液晶付きゲーミングPCがアツい
過去記事アーカイブ
- 2010年
- 05月
- 2008年
- 11月