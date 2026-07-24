第47回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

初めてのゲーミングPC、これを選べば大丈夫！ Ryzen 7×RTX 5070で長く遊べる1台

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

スペックがわからなくても大丈夫
初めての1台に推したいPC

　ゲーミングPCが欲しい。でも、CPUやGPUの型番を見ても、数字が多すぎて何が何だかわからない。しかも、安いモデルを選んで数年後に物足りなくなるのも困る……。初めて買うときほど、このあたりで頭を抱えるかもしれない。

　そんな人に勧めたいのが、STORMの「FK2-97XAM57」。AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を組み合わせた、性能にしっかり余裕を持たせたゲーミングPCだ。価格は27万円台。決して格安ではないが、「初心者だから最低限のモデルを買う」のではなく、「初心者でもこれを選べば大丈夫」と言いやすい構成になっている。

 

RTX 5070搭載だから、遊びたいゲームが増えても安心

FK2-97XAM57

価格：279,800円

【CPU】Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　ゲーミングPCで最初に確認したいのが、ゲームの映像処理を担当するグラフィックス。本機はGeForce RTX 5070 12GBを搭載。フルHDで快適に遊びたい人はもちろん、より精細なWQHD環境や、高いフレームレートを狙いたくなったときにも対応しやすい性能を備えている。

　初心者のうちは、「今遊びたいゲームが動けばいい」と考えがち。ただ、PCを買うと、グラフィックス設定を上げたくなったり、高性能なディスプレーが欲しくなったりするもの。最初からGPUに余裕があれば、遊び方が変わってもPCをすぐに買い替えずに済む。

　CPUには、8コア／16スレッドのAMD Ryzen 7 9700Xを採用。ゲームをしながらボイスチャットや攻略サイトを開いたり、プレイ動画を録画したりと、複数の作業を同時に進めたい場面でも頼れるCPUだ。

　せっかく高性能なPCを買ったなら、ゲームだけで終わらせる必要はない。動画編集や画像加工、配信などを始めたくなったときにも使いやすく、「買ったあとにやりたいことが増えるかもしれない」という初心者に向いている。

 

SSDは1TB、最初のゲーミングPCとして扱いやすい容量

　ストレージには、PCI Express 4.0接続のNVMe SSDを1TB搭載。Windows 11 Homeも入っているため、周辺機器やゲームを用意すれば使い始められる構成になっている。

　最近の大作ゲームは容量が大きいため、何本もインストールしていると1TBでも次第に埋まってくる。それでも、初めての1台としては扱いやすい容量だ。ゲームを大量に入れっぱなしにしたい人は、購入時に2TBへ変更しておくと、容量整理の手間を減らせる。

　ケースは、幅220mm、奥行き410mm、高さ410mm。大型ゲーミングPCらしい迫力は残しつつ、机の横にも置きやすいサイズにまとめられている。

　エアフローを重視した設計で、ホコリの侵入を抑えるマグネットフィルターも搭載。LEDの光り方は本体のスイッチから変更できる。

「派手に光らせたい」「今日は落ち着かせたい」といった切り替えを、難しい設定なしで楽しめるのも初心者にはうれしいところ

　標準メモリはDDR5の16GB。ゲームを中心に使うならスタート地点として問題ないが、ブラウザーを大量に開く、動画編集をする、ゲーム配信に挑戦するといった使い方では、32GBのほうが余裕があるのは事実。

　あとから増設する方法もあるが、パーツ交換に不安がある初心者なら、購入時に32GBへ変更するという手段がある。

　なお、標準構成のマザーボードは有線LAN対応で、無線LANやBluetoothには対応していない。Wi-Fi接続やワイヤレスイヤホン、ゲームパッドを使う予定なら、対応状況や追加オプションを注文前に確認しておきたい。

 

初心者だからこそ、少し余裕のあるPCを選びたい

インターフェース類は本体上部に設置してある

　初めてのゲーミングPCでは、細かな性能差を比較し続けるより、「数年使っても困りにくいか」で選んだほうがスッキリするだろう。

　「FK2-97XAM57」は、Ryzen 7 9700X、GeForce RTX 5070、1TB SSDというバランスのいい構成。予算が許せばメモリを32GBに変更するだけで、ゲームから配信、動画編集までさらに幅広く対応できるようになる。

　何を遊ぶかがまだ完全に決まっていなくても大丈夫。初めてのゲーミングPC選びで迷ったら、これを選んでおけば大きく外しにくい。そんな安心感のある1台といえる。

 

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