6万円引きって信じられない！ Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070を積んだ真っ白ゲーミングPC

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「大決算セール 2026」は、ゲーミングPCや即納特価モデルをお得に狙える大型キャンペーンである。対象モデルにはクーポンが用意されており、割引額は最大6万円。製品によって、6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが適用できる。

対象ラインナップには、Ryzen 5 7500F、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが並ぶ。GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広く、用途や予算に合わせて選びやすい構成。DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBクラスのモデルも多く、ゲーム用PCをしっかり選びつつ、できるだけ出費を抑えたい人には見逃しにくい内容といえる。

セールは在庫がなくなり次第終了となり、期間中でも予告なく終了する場合がある。気になる構成やクーポン対象モデルがあるなら、早めにチェックしておきたいところだ。

GKP-98X3D857

価格：439,800円

クーポンコード：「26KESSAN60000」で6万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

ゲーミングPCはかなり大きな買い物。だからこそ、CPUを一段下げたり、メモリー増設を後回しにしたり、見た目を諦めたりするのは悔しい。どうせ本気で買うなら、ゲーム向けCPUも、強力なGPUも、32GBメモリも、デスクに飾りたくなる白い外観も全部ほしい。

GKP-98X3D857は、現在は6万円引きクーポンの対象。ハイスペックPCを少しでもお得に導入したい人にとって、注目の1台だ。

CPUには、8コア／16スレッドのRyzen 7 9800X3Dを搭載する。Zen 5アーキテクチャと第2世代AMD 3D V-Cache技術を採用し、大容量のL3キャッシュを生かしてゲーム性能を追求したプロセッサーだ。せっかく高価なゲーミングPCを買うのだから、CPUが足を引っ張る心配を減らし、フレームレートをしっかり狙いたい。そんな人に似合う選択といえる。

GPUはGeForce RTX 5070 12GB。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用し、対応タイトルではDLSS 4.5やマルチフレーム生成を利用できる。高リフレッシュレートのWQHDディスプレーで遊びたい人はもちろん、レイトレーシング対応ゲームの映像表現まで楽しみたい人にも夢が広がる。

メモリーはDDR5 32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームをしながらブラウザーやボイスチャット、配信ソフトを開く使い方にも余裕を持たせやすく、買って早々にメモリー増設を考えなくてよい。SSDは2TB、メモリーは64GBへカスタマイズできるため、大容量ゲームを何本も入れたい人や、動画編集まで本格的にこなしたい人はさらに盛れる。

ホワイトのケースに、白い背面コネクタ仕様マザーボードと白いRTX 5070を採用。ケーブルや端子を表側から見えにくくした構造により、ガラス越しの内部がスッキリまとまっている。CPUクーラーも白い大画面液晶付き240mm簡易水冷で、好きな画像を表示するカスタマイズも可能だ。

現在は割引クーポンを使うことで6万円引き。ゲーム性能、標準メモリー容量、冷却、内部の美しさまで最初から妥協したくないなら、チェックしておきたいモデルといえる。