第45回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

6万円引きって信じられない！ Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070を積んだ真っ白ゲーミングPC

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

STORM「大決算セール 2026」をチェック

　アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「大決算セール 2026」は、ゲーミングPCや即納特価モデルをお得に狙える大型キャンペーンである。対象モデルにはクーポンが用意されており、割引額は最大6万円。製品によって、6万円、5万円、4万円、3万円、2万円引きのクーポンが適用できる。

　対象ラインナップには、Ryzen 5 7500F、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dなどを搭載したモデルが並ぶ。GPUもRTX 5060／5060 Ti／5070／5070 Ti、RX 9060 XT／9070 XTなど幅広く、用途や予算に合わせて選びやすい構成。DDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBクラスのモデルも多く、ゲーム用PCをしっかり選びつつ、できるだけ出費を抑えたい人には見逃しにくい内容といえる。

　セールは在庫がなくなり次第終了となり、期間中でも予告なく終了する場合がある。気になる構成やクーポン対象モデルがあるなら、早めにチェックしておきたいところだ。

STORM「大決算セール 2026」おすすめの1台

GKP-98X3D857

価格：439,800円
クーポンコード：「26KESSAN60000」で6万円引き

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D
【GPU】RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　ゲーミングPCはかなり大きな買い物。だからこそ、CPUを一段下げたり、メモリー増設を後回しにしたり、見た目を諦めたりするのは悔しい。どうせ本気で買うなら、ゲーム向けCPUも、強力なGPUも、32GBメモリも、デスクに飾りたくなる白い外観も全部ほしい。

　GKP-98X3D857は、現在は6万円引きクーポンの対象。ハイスペックPCを少しでもお得に導入したい人にとって、注目の1台だ。

　CPUには、8コア／16スレッドのRyzen 7 9800X3Dを搭載する。Zen 5アーキテクチャと第2世代AMD 3D V-Cache技術を採用し、大容量のL3キャッシュを生かしてゲーム性能を追求したプロセッサーだ。せっかく高価なゲーミングPCを買うのだから、CPUが足を引っ張る心配を減らし、フレームレートをしっかり狙いたい。そんな人に似合う選択といえる。

　GPUはGeForce RTX 5070 12GB。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用し、対応タイトルではDLSS 4.5やマルチフレーム生成を利用できる。高リフレッシュレートのWQHDディスプレーで遊びたい人はもちろん、レイトレーシング対応ゲームの映像表現まで楽しみたい人にも夢が広がる。

インターフェースはアクセスしやすい側面にまとめている

　メモリーはDDR5 32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載する。ゲームをしながらブラウザーやボイスチャット、配信ソフトを開く使い方にも余裕を持たせやすく、買って早々にメモリー増設を考えなくてよい。SSDは2TB、メモリーは64GBへカスタマイズできるため、大容量ゲームを何本も入れたい人や、動画編集まで本格的にこなしたい人はさらに盛れる。

　ホワイトのケースに、白い背面コネクタ仕様マザーボードと白いRTX 5070を採用。ケーブルや端子を表側から見えにくくした構造により、ガラス越しの内部がスッキリまとまっている。CPUクーラーも白い大画面液晶付き240mm簡易水冷で、好きな画像を表示するカスタマイズも可能だ。

背面コネクタのマザーボードでスッキリした見た目に

　現在は割引クーポンを使うことで6万円引き。ゲーム性能、標準メモリー容量、冷却、内部の美しさまで最初から妥協したくないなら、チェックしておきたいモデルといえる。

■関連サイト

STORM トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
05月
06月
07月
2025年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
02月
03月
04月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
09月
10月
2016年
01月
03月
05月
2010年
05月
2008年
11月