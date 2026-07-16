第43回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

ゲーミングPC欲しい！ でも30万円超えたくない！ そんな人でもWQHDゲーミングが楽しめる、イケてるPCがこちら

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

30万円を超えずに“ゲーム本気構成”

　ゲーミングPCが欲しい。せっかく買うなら、最新ゲームをしっかり楽しめる性能も欲しい。しかし、あれもこれもと条件を足していくうちに、価格が30万円を超えると手を出しづらくなる。できれば予算内に収めたいが、ゲーム性能を支えるCPUまで妥協することはむずかしいだろう。

　そんな人にちょうどいいのが、アイティーシーが展開するゲーミングPCブランド、STORMの「GKG-PSK78X3D96XT」だ。

　Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載し、価格は28万9800円（税込）。30万円を超えずに、ゲームを主役にした構成を狙える1台。STOMRMの売れ筋ランキングで第4位になっている人気モデルでもある（7月29日現在）。

 

20万円台でRyzen 7 7800X3D搭載はアツい
黒×金で見た目まで強いゲーミングPC

「GKG-PSK78X3D96XT」

価格：289,800円

【CPU】Ryzen 7 7800X3D
【GPU】Radeon RX 9060 XT 16GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　CPUのRyzen 7 7800X3Dは、AMD 3D V-Cache技術を採用した8コア／16スレッドのデスクトップ向けプロセッサー。大量のキャッシュを備え、ゲーム性能を重視したX3Dシリーズのモデルだ。最初からゲームをガッツリ楽しみたい人に似合う。

　GPUには、ビデオメモリ16GBのRadeon RX 9060 XTを搭載。AMDが1440p、すなわちWQHDゲーミングを想定して展開しているGPUで、フルHDから一段上の解像度を狙いたい人にも心強い。次にディスプレーを買い替えるならWQHDにしたい、ゲームの画質設定もなるべく下げたくない……そんな希望を受け止めやすい構成といえる。

　メモリはDDR5 32GB、ストレージはPCI Express 4.0接続のNVMe SSD 1TBを標準搭載しているのもポイントだ。ゲームを起動しながらブラウザーやボイスチャットを使う環境にも余裕を持たせやすく、購入直後からメモリー容量を心配しなくて済む。無線LANとBluetoothにも対応しており、ゲーミングデバイスを含めたデスク環境も整えやすい。

ガラス越しで見える配線も美しい。背面コネクタ対応マザーボードを採用しているからこそだ

　ケースはブラックにゴールドを組み合わせた「MAG PANO M100R PZ GOLD」を採用。CPUクーラーもゴールド仕様の大画面液晶付き240mm簡易水冷で、背面コネクタ対応マザーボードによって、ガラス越しに見える配線もスッキリまとめられている。

CPUクーラーの2.8インチ液晶は温度モニターや動画・静止画表示に対応

　本製品は即納モデルで、営業日の午前9時までに注文や決済手続きを終えると当日発送の対象となる。公式サイトでの納期目安は翌営業日出荷予定だ。

　Ryzen 7 7800X3D、RX 9060 XT 16GB、32GBメモリ、1TB SSDをそろえ、黒×金の見た目まで盛って28万9800円。予算30万円以内で、ゲーム性能にも所有感にも妥協したくないなら、ぜひとも注目すべき1台といえるだろう。

 

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