アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第42回
プロテインも値上げの今だからこそ、筋トレ民はセールを使え！ 「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」が29％オフ！
2026年07月02日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」が
Amazonタイムセールに登場！
「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」は、ホエイプロテイン100％を使用したプロテインです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格6,760円から29％オフの4,827円で販売されています。980g入りのため、1食分を約28gとして換算すると、1食あたり約138円です。
「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」の特徴
Amazon商品ページより
「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」は、たんぱく原料として吸収の良いホエイプロテインを100％使用した商品です。キャラメル風味を採用し、コクのある味わいとしています。
1食で20gのたんぱく質を摂取できるほか、4種のビタミンB群、ビタミンD、ビタミンCを配合しています。
また、独自の造粒方法や配合により溶けやすさを追求しており、水や牛乳に加えた際はシェイカーだけでなく、グラスやコップでも溶けやすい仕様です。
まとめ：Amazonタイムセールでお得に手に入れるチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」が参考価格から29％オフの4,827円で販売されています。
毎日のトレーニングやたんぱく質補給に取り入れている人は、セール期間中にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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