プロテインも値上げの今だからこそ、筋トレ民はセールを使え！ 「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」が29％オフ！

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「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」が

Amazonタイムセールに登場！

「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」は、ホエイプロテイン100％を使用したプロテインです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格6,760円から29％オフの4,827円で販売されています。980g入りのため、1食分を約28gとして換算すると、1食あたり約138円です。

「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」の特徴

Amazon商品ページより

「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」は、たんぱく原料として吸収の良いホエイプロテインを100％使用した商品です。キャラメル風味を採用し、コクのある味わいとしています。

1食で20gのたんぱく質を摂取できるほか、4種のビタミンB群、ビタミンD、ビタミンCを配合しています。

また、独自の造粒方法や配合により溶けやすさを追求しており、水や牛乳に加えた際はシェイカーだけでなく、グラスやコップでも溶けやすい仕様です。

まとめ：Amazonタイムセールでお得に手に入れるチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 980g」が参考価格から29％オフの4,827円で販売されています。

毎日のトレーニングやたんぱく質補給に取り入れている人は、セール期間中にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。