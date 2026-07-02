コナミデジタルエンタテインメントは7月2日、今年40周年を迎える「がんばれゴエモン」シリーズのコレクション作品『がんばれゴエモン大集合！』を、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）にて発売。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに5478円だ。

本作は、1986年に発売した1作目『がんばれゴエモン！ からくり道中』をはじめとする、計13タイトルを収録。巻き戻しやクイックセーブ・ロード、ミュージックモード、当時の取扱説明書など、多彩な機能で、かつてクリアできなかった作品も快適に楽しめるようになっている。

発売を記念して、本日より、KONAMI公式Xでは、「『がんばれゴエモン大集合！』お祭りセット」が当たるSNSキャンペーンを開催中。

さらに『がんばれゴエモン大集合！』公式サイトでは、明日2026年7月3日よりアンケートを開始し、回答することでPC・スマートフォン用のオリジナル壁紙をダウンロードできる企画を実施する。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

そのほかにも、KONAMIの共創型プロジェクト「PROJECT ZIRCON」公式サイト内では、「PROJECT ZIRCON×がんばれゴエモン40th」コラボ特設ページを開設。7月を「がんばれゴエモン」40周年記念月間として、描き下ろしコラボイラストやお祝い漫画などさまざまな施策を展開予定だ。

また、本日より、ゲーム発売と40周年を記念して、Anime Culture Center by eeoで期間限定の「がんばれゴエモン」ポップアップコーナーを開催中。遊び心あふれるアイテムや店頭のスタンディパネルはファン必見なので、ぜひ立ち寄ってみよう。

▼トレーラー

■公式サイトでアンケートに答えてPC＆スマホの壁紙をゲットしよう！

『がんばれゴエモン大集合！』発売を記念して、本日よりSNSキャンペーンを開催。KONAMI公式X（＠KONAMI573ch）をフォローして、対象のポストをリポストした人の中から、抽選で40名に「『がんばれゴエモン大集合！』お祭りセット」をプレゼント。詳細はKONAMI公式Xを確認してほしい。

さらに、2026年7月3日から、公式サイトでアンケートに答えると、ここでしか手に入らないPC＆スマホ壁紙をDL可能に。ぜひ参加してみよう。

▼KONAMI公式X

＠KONAMI573ch

▼『がんばれゴエモン大集合！』公式サイト

https://www.konami.com/games/goemon/

■「がんばれゴエモン」40周年を記念したコラボ特設ページやお祝い漫画も本日公開！

▼PROJECT ZIRCON × がんばれゴエモン40thコラボ特設ページ

https://zircon.konami.net/collab/GOEMON_40th.html

●漫画家 服部昇大氏による40周年お祝い漫画もXで公開中！

【ナミちゃん特別編 がんばれゴエモン40周年】

https://x.com/Project_Zircon

【日ペンの美子ちゃん】

https://x.com/nippen_mikochan

■『がんばれゴエモン大集合！』POP UP CORNER本日開催！

イベント名：『がんばれゴエモン大集合！』POP UP CORNER

開催日時：2026年7月2日～7月14日まで

場所：Anime Culture Center by eeo(〒111-0033 東京都台東区花川戸1丁目4-1 松屋浅草3階）

※アクセス：東京メトロ銀座線「浅草駅」7番出口より徒歩1分／東武スカイツリーライン「浅草駅」2階直結／都営地下鉄浅草線「浅草駅」A5出口より徒歩3分

公式X URL：https://x.com/eeo_store/status/2070054409015611763?s=20

製品（一部抜粋）：缶バッジ

アクリルキーホルダー

アクリルぷちスタンド

フレークシール(5枚セット)

畳風和紙コースター

ピンバッジ

通行手形(蒔絵絵馬)

一合枡

蒔絵おはし

くっつくタオル

デスクマット

マウスパッド(3種) ほか

【ゲーム情報】

タイトル：がんばれゴエモン大集合！

ジャンル：レトロゲームコレクション（アクション／ロールプレイング／アクションパズル）

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月2日）

価格：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

©Konami Digital Entertainment