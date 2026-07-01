数量限定プラモデル付きの「特装版」が二次受注開始！
PS5／Steam『機動警察パトレイバー the Case Files』第3弾PVを公開！
グッドスマイルカンパニーは7月1日、PlayStation 5／PC（Steam）向け3Dアクションゲーム『機動警察パトレイバー the Case Files』の第3弾PVを公開。ゲームの発売時期は、2026年夏予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、パッケージ専売の数量限定特装版は1万1220円だ。
第3弾PVでは、本作で楽しめる3つのゲームモード【メインミッション／アナザーサイドミッション／シミュレーターモード】を紹介。それぞれのモードならではのプレイ映像に加え、特車二課第2小隊のキャラクターが登場するストーリーパート（フルボイス）も初公開している。新規カット盛りだくさんの映像をぜひチェックしよう。
また、「特装版」の二次受注を開始したほか、北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」への出展も決定したことも発表。
▼第3弾PV
https://www.youtube.com/watch?v=uUZaeSzLF-E
■『機動警察パトレイバー the Case Files』とは
本作は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンが追体験できるPS5／PC（Steam）向けの3Dアクションゲーム。
・特車二課と相対する側、それぞれの視点でプレイできるミッション
・20体以上のレイバーが登場し、イングラムに始まり、グリフォンや零式も乗りこなせる
・射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモード
など、本作ならではのゲーム体験を楽しめる。
＜あらすじ＞
レイバー。それは産業用に開発された ロボットの総称である。
建設土木の分野に広く普及したがレイバーによる犯罪も急増。
警視庁は特車二課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。
通称「パトレイバー」の誕生である。
■数量限定の「特装版」が二次受注開始！
限定プラモデル付きの『機動警察パトレイバー the Case Files特装版』が、二次受注の受付を開始した。本作限定カラーのグリフォンのプラモデル「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」が付属するほか、初回特典として、川井憲次氏書き下ろしの本作のOP曲 "the Case Files"を含む30曲が収録されたオリジナルサウンドトラックCDが同梱される。
特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップでのみ予約できる。受注生産となるので、この機会をお見逃しなく。
※「特装版」は数量限定のため、発売前に受注を締め切る可能性がございます。
▼「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」
・特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で受注中！
https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645
・PC（Steam）版も現在ウィッシュリスト登録受付中！
https://store.steampowered.com/app/3275400/
■『機動警察パトレイバー the Case Files』が「Anime Expo 2026」に出展決定！
北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」（アメリカ・ロサンゼルス）のグッドスマイルカンパニーブースにて、『機動警察パトレイバー the Case Files』が出展する。会場では本作の第3弾PVを上映し、海外のファンにいち早く本作の魅力をお届けする。
※本イベントではPV上映のみを実施いたします。物販・展示などは予定しておりません。
＜出展概要＞
イベント名：Anime Expo 2026（https://www.anime-expo.org/）
会期：2026年7月2日～7月5日（現地時間）
会場：ロサンゼルス・コンベンションセンター（アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス）
【ゲーム情報】
タイトル：機動警察パトレイバー the Case Files
ジャンル：3Dアクション
販売：グッドスマイルカンパニー
開発：チャイム
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2027年夏予定
価格：
通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
数量限定特装版：1万1220円（パッケージ版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
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