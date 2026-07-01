グッドスマイルカンパニーは7月1日、PlayStation 5／PC（Steam）向け3Dアクションゲーム『機動警察パトレイバー the Case Files』の第3弾PVを公開。ゲームの発売時期は、2026年夏予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、パッケージ専売の数量限定特装版は1万1220円だ。

第3弾PVでは、本作で楽しめる3つのゲームモード【メインミッション／アナザーサイドミッション／シミュレーターモード】を紹介。それぞれのモードならではのプレイ映像に加え、特車二課第2小隊のキャラクターが登場するストーリーパート（フルボイス）も初公開している。新規カット盛りだくさんの映像をぜひチェックしよう。

また、「特装版」の二次受注を開始したほか、北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」への出展も決定したことも発表。

▼第3弾PV

https://www.youtube.com/watch?v=uUZaeSzLF-E

■『機動警察パトレイバー the Case Files』とは

本作は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンが追体験できるPS5／PC（Steam）向けの3Dアクションゲーム。

・特車二課と相対する側、それぞれの視点でプレイできるミッション

・20体以上のレイバーが登場し、イングラムに始まり、グリフォンや零式も乗りこなせる

・射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモード

など、本作ならではのゲーム体験を楽しめる。

＜あらすじ＞

レイバー。それは産業用に開発された ロボットの総称である。

建設土木の分野に広く普及したがレイバーによる犯罪も急増。

警視庁は特車二課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。

通称「パトレイバー」の誕生である。

■数量限定の「特装版」が二次受注開始！

限定プラモデル付きの『機動警察パトレイバー the Case Files特装版』が、二次受注の受付を開始した。本作限定カラーのグリフォンのプラモデル「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」が付属するほか、初回特典として、川井憲次氏書き下ろしの本作のOP曲 "the Case Files"を含む30曲が収録されたオリジナルサウンドトラックCDが同梱される。

特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップでのみ予約できる。受注生産となるので、この機会をお見逃しなく。

※「特装版」は数量限定のため、発売前に受注を締め切る可能性がございます。

▼「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer」

・特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で受注中！

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645

・PC（Steam）版も現在ウィッシュリスト登録受付中！

https://store.steampowered.com/app/3275400/

■『機動警察パトレイバー the Case Files』が「Anime Expo 2026」に出展決定！

北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」（アメリカ・ロサンゼルス）のグッドスマイルカンパニーブースにて、『機動警察パトレイバー the Case Files』が出展する。会場では本作の第3弾PVを上映し、海外のファンにいち早く本作の魅力をお届けする。

※本イベントではPV上映のみを実施いたします。物販・展示などは予定しておりません。

＜出展概要＞

イベント名：Anime Expo 2026（https://www.anime-expo.org/）

会期：2026年7月2日～7月5日（現地時間）

会場：ロサンゼルス・コンベンションセンター（アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス）

【ゲーム情報】

タイトル：機動警察パトレイバー the Case Files

ジャンル：3Dアクション

販売：グッドスマイルカンパニー

開発：チャイム

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2027年夏予定

価格：

通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）

数量限定特装版：1万1220円（パッケージ版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

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