雨でも快適に歩ける靴はコレ！ ミズノの幅広ゴアテックスシューズがお買い得

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ミズノの「ME-05 GTX 2」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazonでは、1万4520円（12％オフ）などで販売されています（7月2日現在）。

このウォーキングシューズは履いた人の快適性を重視しており、どんな天気でも大丈夫なよう防水耐久性に優れたゴアテックスファブリクスという素材を使用しています。

ゴアテックスというと硬く重い印象がありがちですが、本製品は軽量で柔らかく歩きやすいのが特徴。比較的安価でコスパも良いと評判です。とくにかかと部分、およびインソールが厚めに作られており、クッション性をアップさせて履き心地を良くしています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

暑い季節でも安心のゴアテックス

高い防水透湿性を備えたゴアテックスファブリクスを採用。雨に降られても大丈夫なのはもちろん、湿気や熱を放出する機能を持っているので、暑い夏にはいても安心です。

独自素材で負担を軽減

柔らかさによってためた接地時のエネルギーを、ロスを少なく反発させるミズノ独自の新素材「MIZUNO ENERZY」を採用。シューズ用高反発素材で、足への負担を減らします。

ゆったり幅広ラスト

3E相当の幅広ラストを採用しており、足入れがゆったりラクになります。足の甲の横幅が大きい人にとってはありがたい設計と言えるでしょう。

まとめ：安定のウォーキングシューズ

おすすめしたいのは、「雨に強く履き心地の良い靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。

ゴアテックス製のシューズは多いですが、快適さを求めるならミズノは外れのない選択肢です。出歩く機会の多い人はぜひ、12％オフのこの機会に購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。