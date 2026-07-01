Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第71回
「iPad mini（A17 Pro）」を選ぶ理由はこのサイズ感！ 小さくても頼れる高性能タブレット
2026年07月01日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
最小構成でも十分なパフォーマンス
「iPad mini（A17 Pro）」
iPad mini（A17 Pro）は2024年に発売したタブレット型端末。Amazon.co.jpでは、9万9800円（128GBモデル）から販売されています（7月1日現在）。
何より特筆するべきはそのコンパクトボディ。通常のiPadをひと回りふた回り小さくしたサイズ感は片手で持つこともでき、どこにでも持ち運べると好評の一品です。
ストレージ128GBでWi-Fiのみの最小構成モデルですが、ブラウジングや検索、動画鑑賞などのライトな用途であれば快適そのもの。高負荷のゲームであっても十分動かせるスペックを持っています。
「iPad mini（A17 Pro）」の特徴
小さなボディでもパワフルな性能
A17 Pro（6コアCPU、5コアGPU）チップを採用したことで、超高速でパワフルな性能に。iPad mini（第6世代）と比較して、パフォーマンスとグラフィックス性能は最大約30％上昇しています。
きわめて低い反射率で目に優しいディスプレイ
Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいです。サイズ感は8.3インチで「縦195.4mm、横134.8mm、厚さ6.3mm」とほどよいものとなっています。重量もおよそ293gと軽量です。
Apple Pencil Proに対応
画面に直接描きこめるアクセサリApple Pencil Proにも対応しています。触覚フィードバック、バレルロール、ダブルタップによるツール切り替えなど、絵描きには必須とも言える機能が揃っています。
まとめ：絶妙なサイズ感が評価
おすすめしたいのは、「片手持ちでタブレットを使いたい人」です。スマホより大きく、タブレットとしてはコンパクトな本製品。ベッドに寝転がりながら何かをするのにもちょうどいいサイズ感と評価されています。
また、最小構成ながらスペックは非常に高いので、予算を抑えながら良い買い物をしたいという人には間違いのない選択肢となるでしょう。ぜひご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第70回
トピックス色褪せぬ名作「スターフォックス」Switch 2版が面白い！ microSDカード（256GB）とセットで1万3460円
-
第69回
トピックス最小構成こそ買いやすい！ 「iPad Air（M4）」必要十分スペックで狙い目
-
第68回
トピックス使うほど満足度が上がる「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」質感・重量・静音など満点の出来
-
第67回
トピックスRyzen 5＋16GBメモリで8万円台！ ASUSのノートPC「Vivobook Go 15」が日常使いにちょうどいい
-
第66回
トピックスゲームも動画編集もできる頼れる“刀”！ 毎日使える本気ノートPC「Katana 15 HX B14W」がセール中
-
第65回
トピックス肌への優しさで選ぶならコレ ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT+ 9320s」が3万円台に
-
第64回
トピックスiPad、コスパで選ぶならこのモデル一択！ 「iPad (A16、11インチ)」は安い・速い・軽いの三拍子が揃った万能タブレット
-
第63回
トピックス「Forza Horizon 6」で走るならコレ！ 静かで滑らかなThrustmaster「T300 RS GT」がお買い得
-
第62回
トピックス雨の日の足元、これで安心！ メレルのゴアテックスシューズが街履きに便利
-
第61回
トピックス10万9800円でRyzen 7＋Office付きはアツい！ 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3」が狙い目
- この連載の一覧へ