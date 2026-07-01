「iPad mini（A17 Pro）」を選ぶ理由はこのサイズ感！ 小さくても頼れる高性能タブレット

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iPad mini（A17 Pro）は2024年に発売したタブレット型端末。Amazon.co.jpでは、9万9800円（128GBモデル）から販売されています（7月1日現在）。

何より特筆するべきはそのコンパクトボディ。通常のiPadをひと回りふた回り小さくしたサイズ感は片手で持つこともでき、どこにでも持ち運べると好評の一品です。

ストレージ128GBでWi-Fiのみの最小構成モデルですが、ブラウジングや検索、動画鑑賞などのライトな用途であれば快適そのもの。高負荷のゲームであっても十分動かせるスペックを持っています。

小さなボディでもパワフルな性能

A17 Pro（6コアCPU、5コアGPU）チップを採用したことで、超高速でパワフルな性能に。iPad mini（第6世代）と比較して、パフォーマンスとグラフィックス性能は最大約30％上昇しています。

きわめて低い反射率で目に優しいディスプレイ

Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいです。サイズ感は8.3インチで「縦195.4mm、横134.8mm、厚さ6.3mm」とほどよいものとなっています。重量もおよそ293gと軽量です。

Apple Pencil Proに対応

画面に直接描きこめるアクセサリApple Pencil Proにも対応しています。触覚フィードバック、バレルロール、ダブルタップによるツール切り替えなど、絵描きには必須とも言える機能が揃っています。

まとめ：絶妙なサイズ感が評価

おすすめしたいのは、「片手持ちでタブレットを使いたい人」です。スマホより大きく、タブレットとしてはコンパクトな本製品。ベッドに寝転がりながら何かをするのにもちょうどいいサイズ感と評価されています。

また、最小構成ながらスペックは非常に高いので、予算を抑えながら良い買い物をしたいという人には間違いのない選択肢となるでしょう。ぜひご検討ください。