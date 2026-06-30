バター香る「焼きしゃぶ」が激ウマ！とろける牛肉と特製タレの究極コンビで暑い夏をのりきれ!!

60周年で肉1.5倍無料にカニ・ホタテで夏の3大メニュー開幕です!!





126店舗を展開するしゃぶしゃぶ・日本料理の「木曽路」が、開業60周年を記念した施策を含む、夏の3つのキャンペーンを展開する。厳しい暑さが予想される今夏、スタミナ補給や贅沢な海の幸を楽しめる魅力的な内容となっている。

しゃぶしゃぶ、すきやきと並ぶ新メニュー

「焼きしゃぶ」登場





まず注目したいのが、7月10日から9月30日まで期間限定で提供される新メニュー「焼きしゃぶ」だ。

長年しゃぶしゃぶを追求してきた同店が、暑い季節でも牛肉の旨みをさっぱりと味わえる「焼き」のスタイルを新たに提案する。

厳選された牛肉をすきやき用の鉄板でさっと焼き上げ、バターの香ばしい風味とともに楽しむ趣向で、しゃぶしゃぶ、すきやきに並ぶ新メニューとして考案されたもの。昼の限定メニューとして先行提供した際の好評を受け、満を持して全国展開が実現したものである。

価格は店舗によって異なるが、お肉の種類により3900円～で、国産ロース肉、和牛霜降り肉、黒毛和牛フィレ肉などが選べる。

タレは2種類用意されており、大根おろしと特製ぽん酢にレモン果汁を合わせた「おろしぽん酢」は、爽やかな酸味が肉の脂の甘みを引き立てる。

一方、玉葱の甘みをベースにした特製「焼きしゃぶたれ」は、牛肉の旨みをより深く味わえる仕上がりとなっている。総料理長の阿部さんによると、隠し味で生姜とハチミツも入っているそうだ。

野菜は刻みネギとスライスにんじん、なすに加え、しゃぶしゃぶやすきやきでは出てこない「レタス」が加わる。

シメは冷やした稲庭うどんでスッキリ。デザートも付く。

水曜と日曜夜は

お値段そのままでお肉が1.5倍食べられる!!

「キソジナイト」



続いて、開業60周年記念企画の第2弾として開催されるのが「キソジナイト」だ。7月1日から8月5日までの期間、毎週水曜日と日曜日のディナータイム限定で実施される。

このキャンペーンの最大の魅力は、対象のしゃぶしゃぶやすきやきを注文すると、お値段はそのままで肉の量が通常の1.5倍（120gから約180g）に増量されること。

対象となる肉種は、国産牛ロース肉、和牛霜降肉、和牛特選霜降肉の3種類だ。

毛ガニとホタテと北海タコも食べ尽くせ!!

「北海道祭り」





さらに、海の幸を贅沢に味わえる「北海道祭り」も6月24日から8月7日まで開催中だ。毎年多くのファンが心待ちにしている恒例のイベントで、北海道産の毛がにや帆立、たこなどの新鮮な食材が登場する。

目玉となる「北海御膳」は、特製の「海鮮味噌バター鍋」をメインに、かに御飯や帆立のコキール、北海たこ唐揚げなど、北海道の恵みを一膳に凝縮した内容となっている。

そのほか、毎年一番人気の「帆立バター焼き」や、豪快な「毛がに姿盛り」といった単品メニューも充実している。

木曽路は現在、関東・中部・関西・九州に126店舗を展開している。3つの魅力的なキャンペーンを利用して、この夏を乗り切ろう。