【本日】牛角で「たこ焼き」「焼きそば」も！屋台メニュー多数の夏祭り開幕

焼肉チェーン「牛角」は7月15日から8月31日までの期間限定で「牛角の夏祭り」を開催します。牛角食べ放題専門店含む、全国の牛角で実施（牛角焼肉食堂では実施しない）。

フェアでは、焼肉店ならではの設備である七輪を活用した、五感を刺激するオリジナル屋台メニューを全10品提が提供されます。



単品での注文はもちろん、食べ放題の「焼肉堪能コース」、「牛角コース」、「牛タンコース」、「黒毛和牛コース」では無料で楽しめます。

★牛カルビコッペ：418円

★七輪de焼きもろこし：319円

★屋台のいかやき：550円

★炙って！たこやき：319円

★ちょこっとねぎ塩焼きそば：319円

★ザクザクキャンディーアイス～サクマドロップス～：319円

★フローズンひとくちチョコバナナ：319円

★ホルモンMIX（青唐MIX/白MIX/黒MIX）：各638円

★アサヒスーパードライ キンキンタンブラー：638円（通常価格715円）

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7月15日開幕!!＝涼しい店内で屋台気分の「夏祭り」と超お得な「大焼肉」祭りで酷暑を乗り切ろう!!

