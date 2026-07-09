7月15日開幕!!＝涼しい店内で屋台気分の「夏祭り」と超お得な「大焼肉」祭りで酷暑を乗り切ろう!!





焼肉チェーン「牛角」は7月15日から8月31日までの期間限定で「牛角の夏祭り」を開催する。

創業30周年を記念した大型キャンペーン「夏の大焼肉祭り」を開催中（7月6日から8月6日までの平日限定）。それに加えてのフェアで、家族や仲間と楽しむ焼肉に夏祭りの高揚感を融合させ、五感を刺激するオリジナル屋台メニューを全10品提供する。

このフェアの大きな特徴は、焼肉店ならではの設備である七輪を活用して、ユーザー自身がメニューを仕上げる体験型要素が盛り込まれている点。

例えば、炙ったコッペパンに焼きたての牛カルビを挟む「牛カルビコッペ」や、醤油の香ばしさが際立つ「七輪de焼きもろこし」などが登場する。また、ロングセラー商品「サクマドロップス」とコラボレーションしたデザートなど、大人には懐かしく子供には新しいラインアップが揃っている。

これらのメニューは、単品での注文はもちろん、食べ放題の「焼肉堪能コース」、「牛角コース」、「牛タンコース」、「黒毛和牛コース」では無料で楽しむことができる。全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施され、牛角焼肉食堂では実施しない。

「たこやき」、「いかやき」、「やきそば」で

子供も大人も「夏祭り」気分だ





★牛カルビコッペ：418円

網の上で炙ったコッペパンにサンチュと焼きたての牛カルビを挟んで楽しむ一品だ。自分好みにマヨネーズをかけたり、大人向けには無料のコチュジャンで甘辛いアレンジを加えたりすることも可能である。

★七輪de焼きもろこし：319円

屋台の焼きもろこしをイメージしたメニューである。七輪で焼くことで醤油が焦げる香ばしさを楽しめ、粒がほぐされているためグループでシェアしやすい。

★屋台のいかやき：550円

醤油を塗りながら七輪で育て上げる屋台の定番メニューだ。焼き上がるたびに立ちのぼる醤油の香りがお祭り気分を盛り上げる。

★炙って！たこやき：319円

3個入りのたこ焼きを七輪で軽く炙ることで、外はカリッと中はトロッとした食感に仕上がる。

★ちょこっとねぎ塩焼きそば：319円

牛角自慢の「秘伝の塩だれ」を使用した特製焼きそば。焼肉の合間にも食べやすいミニサイズで提供される。

★ザクザクキャンディーアイス～サクマドロップス～：319円

砕いたサクマドロップスをラムネシャーベットに散りばめた、どこか懐かしさを感じるデザートだ。キャンディーのザクザクとした食感と鮮やかな見た目が特徴である。

★フローズンひとくちチョコバナナ：319円

食べやすいサイズの冷凍チョコバナナ。チョコレートやカラースプレーを自分たちでトッピングできるDIY要素が含まれている。

★ホルモンMIX（青唐MIX/白MIX/黒MIX）：各638円

特製醤油だれと黒煎り七味が香る「黒」、塩だれとにんにくの「白」、ごま油と青唐辛子の辛味が効いた「青唐」の3種類から選択できる。

★アサヒスーパードライ キンキンタンブラー：638円

通常価格715円（税込）のところ、フェア期間中は特別価格で提供される。非常に冷えた状態で提供されるため、熱々の焼肉やホルモンとの相性が抜群である。

生ビール209円、カルビ319円

「大焼肉祭り」開催中





「牛角」は、創業30周年を記念した大型キャンペーン「夏の大焼肉祭り」を8月6日までの平日限定で開催中だ。

本キャンペーンでは、牛角30周年の感謝を込めて、焼肉の定番メニューから創作焼肉、おつまみ、ドリンク、デザートまで全25品を特別価格で提供する。

特筆すべきは、何皿、何杯注文しても特別価格が適用される点だ。例えば、通常価格638円のアサヒスーパードライ（中ジョッキ）は67％OFFの209円となり、看板メニューの牛カルビも319円という設定である。

利用にあたっては、着席時と会計時に牛角公式ホームページの専用クーポン画面をスタッフに提示する必要がある。また、割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合に利用可能だ。なお、沖縄県内の店舗や、牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店は対象外となっている。

★肉メニュー

・ジューシーカルビ：319円

牛角で定番のカルビ。薄切りでやわらかく、子供から大人まで食べやすいのが特徴である。

・牛ハラミ（タレ/塩ダレ）：429円

程よい赤身と脂のバランスが取れた、ジューシーな一品。味付けは定番のタレのほか、ニンニクとごま油の風味が効いた秘伝の塩ダレから選べる。

・黒毛和牛カルビ：638円

贅沢な黒毛和牛も特別価格で提供される。通常価格968円からの大幅な値引きとなっている。

・黒毛和牛切り落とし：528円

上質な黒毛和牛を手軽に楽しめるメニューである。

・わたあめすき焼き豚カルビ（生たまご付き）：429円

肉の上に盛られたわたあめにタレをかけると魔法のように溶ける、見た目も楽しい創作焼肉。卵に絡めて食べるスタイルである。

・豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き：319円

はちみつの甘さと黒胡椒の刺激が組み合わさった、クセになる甘じょっぱい味わいが人気の商品である。

・やげん軟骨（塩ダレ/黒胡椒塩ダレ）：429円

表面は香ばしく、中は弾力のある食感が楽しめる。骨の周りについた肉の旨みも魅力である。