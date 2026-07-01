肉1.5倍！ 木曽路の肉なら超お得では!? 「キソジナイト」水・日曜開催

しゃぶしゃぶ・日本料理を提供する「木曽路」は7月1日から8月5日まで、開業60周年記念企画の一環として「キソジナイト」を開催します。
水曜と日曜の夜だけのお得企画
7月1日～8月5日の期間、毎週水曜日と日曜日のディナータイム限定で、対象のしゃぶしゃぶ・すきやきを注文すると、価格はそのままで肉を通常120gから1.5倍の約180gへ増量されるキャンペーン。対象店舗は全国の木曽路全126店舗です。
■しゃぶしゃぶ 価格据え置きで肉1.5倍 120g→約180g
先付、しゃぶしゃぶ（肉・野菜盛）、きしめん・餅、御飯、香の物、デザート
国産牛ロース肉、和牛霜降肉、和牛特選霜降肉
※松阪牛は対象外
■すきやき 価格据え置きで肉120g→約180g
先付、すきやき（肉・野菜盛）、玉子、トマトサラダ、稲庭うどん、御飯、香の物、デザート
国産牛ロース肉、和牛霜降肉、和牛特選霜降肉
※松阪牛は対象外
キャンペーンは毎週水曜日と日曜日のディナー限定で実施します。日曜日は15時以降に入店した人が対象です。店舗によって提供する肉や内容が異なる場合があります。
■「キソジナイト」開催概要
対象店舗：しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路 全店（126店舗）
対象期間：7月1日～8月5日
対象曜日：期間中の毎週水曜日および日曜日のディナー限定
※日曜日は15時以降に入店した人が対象
対象商品：しゃぶしゃぶ、すきやき
※国産牛ロース肉、和牛霜降肉、和牛特選霜降肉が対象（松阪牛は対象外）
※一部店舗により提供するお肉と内容が異なる
※コースのしゃぶしゃぶ・すきやきについては対象外
特典内容：通常販売価格のまま、120gのお肉を1.5倍（約180g）に増量
価格：3190円～ ※店舗によって異なる
水曜と日曜の夜だけのお得企画
価格はそのままで肉が1.5倍になるなんて夢のような企画ですね。しかも木曽路って、こだわりの国産牛をいただける、ちょっとリッチなしゃぶしゃぶ、すき焼きのイメージがあるので、そのクオリティで1.5倍というのは、かなりお得度が高いと感じます。
お得に楽しめるこの機会だからこそ、思いきって木曽路へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
なお、木曽路では60周年を記念して、7月10日より「焼きしゃぶ」を発売します。しゃぶしゃぶでもすきやきでもない選択肢として注目ですよ。
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※価格は税込み表記です。
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