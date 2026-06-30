24種類のビット付きUSB充電式電動精密ドライバーセット、7月発売へ

エレコムは、24種類のビットを備えたUSB充電式電動精密ドライバーセットを7月上旬に発売する。価格は4,998円。

エレコムの新しい電動精密ドライバーセットは、修理や分解、DIYなど幅広い用途に対応する。細かい作業が必要なノートパソコンやゲーム機、おもちゃなどにも最適で、プラス、マイナス、トルクス、六角などの特殊ネジに対応する多彩なビットが付属している。さらに、ペン型の本体には電源やトルクを簡単に操作できるボタンが搭載され、2段階の力加減設定が可能だ。

このドライバーセットのもう一つの優れた機能は、LEDライトが搭載されていること。暗い場所や影になることが多いネジ周辺を明るく照らし、作業の効率を向上させる。また、モーターに負荷がかかると自動停止する機能を備えており、ネジの締めすぎを防ぐことができる。

本体とビットは、専用のケースにきっちりと収納できる。ケースとビットホルダーにネジの名称と種類がプリントされているため、必要なビットを見つけやすいのも特徴。直径約17mm、長さ約180mm、重量約65gというコンパクトさも魅力の一つで、持ち運びや収納にも困らない。

この電動精密ドライバーセットは、精密機器対応の特殊ネジ用として設計されており、木材への穴あけや、太い木ネジ、長いビスの締め付け作業には適していない点に注意だ。製品はリチウムイオン電池を搭載し、充電はUSB Type-Cポートを使用して行う（充電ケーブルは別売り）。約75分の充電で、無負荷時には低速約90分、高速約60分の使用が可能だ。