エレコム、太陽追従スタンド搭載のモバイルソーラーチャージャー「SOLAR-2」発売

エレコムは、アウトドア向けブランド「NESTOUT」から、太陽の位置に合わせて角度調整できる広角度スタンドを備えたモバイルソーラーチャージャー「SOLAR-2」を6月中旬に発売した。価格はオープン価格だ。キャンプや野外活動の現場で、電源が取りにくい環境でも電力を確保しやすい設計となる。

新製品は、高変換効率のポリマーセルソーラーパネルを採用し、太陽光から効率よく電力を取り込む構成だ。広角度スタンドにより設置角度を柔軟に変えられるため、日射角に合わせた発電効率の最適化がしやすい。さらに、充電状態を確認できるデジタル電流計を搭載し、発電や充電の様子を把握しやすいという。

収納面では、充電時に使うケーブルやバッテリーなどを入れられるポケットを備える。生地には、丈夫で撥水性に優れ、汚れに強いリップストップナイロンを採用し、アウトドアでの使用に配慮した。吊り下げループも複数配置され、リュックなどへの固定にも対応する。

ラインアップは2種類で、4パネルの「NESTOUT ソーラーチャージャー SOLAR-2（4パネル 28W/合計最大5.6A）」と、2パネルの「NESTOUT ソーラーチャージャー SOLAR-2（2パネル 14W/合計最大2.8A）」を用意する。前者はUSB Type-CポートとUSB-Aポートを各1基備え、合計最大24W出力で2台同時充電に対応する。後者も同様に2台同時充電が可能で、合計最大14W出力となる。いずれもUSB Type-Cケーブルが付属するが、USB-Aコネクターを備えたケーブルは別途用意が必要だ。