マグネットで固定できるUSB-Cドッキングステーション登場、4K対応の5ポート・7ポートモデル

エレコムは、USB機器やHDMIデバイス、充電器などを効率的に接続できる新しいドッキングステーションを7月上旬に発売開始する。発売されるのは5ポートと7ポートの2タイプで、価格はそれぞれ6,480円、7,981円だ。どちらも底面にマグネットを搭載し、スチール製デスクにしっかりと固定できる。

このドッキングステーションは、厚さ約13mmのスリム設計で、最大4K解像度（3840×2160px）/60Hzに対応。同製品は、5ポートモデル（型番: DST-N050BPBK）はUSB 5Gbpsの転送速度を提供し、7ポートモデル（型番: DST-N070BPBK）はUSB 10Gbpsに対応している。どちらも高精細映像を出力でき、ゲームや動画視聴に最適だとしている。 7ポートモデルの特徴として、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを備え、一度にデータを取り込むことができる。

これらの製品は、データ通信専用ポートや充電専用USB Type-Cポートも備えており、ノートパソコンの充電などにも対応。環境に配慮した設計で、ピッタリフィットする外観デザインが特徴だ。

両製品ともマグネットを搭載した底面と滑りにくいシリコンの採用により、安定した使用が可能。ポート面に斜面があることで接続の容易さが向上している。エレコムの新製品は、スマートなデザインと使いやすさを意識した設計で、ユーザーのデスク周りをよりシンプルに整えることができるだろう。